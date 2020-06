Már használják azt a mobilapplikációt Olaszországban, amely koronavírusos fertőzötteket keres

Az alkalmazás a tünetmentes pozitívakat találhatja meg.

Megkezdődött Olaszországban annak a mobilalkalmazásnak a használata hétfőn, amely jelzi felhasználójának, ha olyan emberrel került kapcsolatba, akiről tudni, hogy koronavírus-fertőzött. Az Immuni nevű alkalmazás ingyenes. Használatát egyelőre négy tartományban - a közép-olaszországi Abruzzóban és Marchéban, a gócpontok között számon tartott északkeleti Liguriában és a járványtól szinte teljesen mentes déli Pugliában - vezették be.

Az alkalmazás június 15-étől egész Olaszországban elérhető lesz.

Domenico Arcuri járványügyi kormánybiztos adatai szerint kétmillióan csatlakoztak az Immunihoz. Arcuri nagyon hasznosnak nevezte az alkalmazást a tünetmentes pozitívak felkutatására. Ellentétesen ítélte meg az eszköz használhatóságát az északi Lombardia, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, és a politikai pártok vezetőinek nagy része sem csatlakozott adatvédelmi problémákra hivatkozva. A kormány eredetileg májusban akarta bevezetni a kontaktkereső applikációt, de számos, főleg adatvédelmi jellegű akadály késleltette az indulást. Az adatvédelmi ombudsman közlése szerint az Immuni most induló verziója nem azonosítja az alkalmazás használóját, mobilszámát és a vele kapcsolatba kerülő embereket sem.

Ha valaki fertőzött személlyel kerül kapcsolatba, az alkalmazás értesíti erről őt.

A kontaktkeresés eredményességéhez a 14 évnél idősebb lakosság hatvan százalékának csatlakozására, mintegy 31 millió letöltésre van szükség. A kormány többszörös felszólítására ellenére az olaszok többsége tart személyi adatai titkosságának megsértésétől. Az alkalmazás használatának elterjedését lassítja az is, hogy az olaszok többsége idős, vagy nincs annyira korszerű mobiltelefonja, amely alkalmas az alkalmazás letöltésére. Több tartomány saját kontaktkereső rendszert dolgozott ki, köztük Szardínia, ahol a szigetre érkezők a tartomány hivatalos oldalán regisztrálhatnak a Sardegna Sicurához (Biztonságos Szardínia). A regisztrációt a szállások is kérhetik a foglaláshoz. Hétfőn újraindult az olasz Vöröskereszt országos szerológiai tesztelése is: 150 ezer kiválasztott embert kértek fel, hogy vegyen részt az ellenanyagszintet mérő vérvizsgálatban. Eddig 42 ezren mondtak igent, a többiek elutasították. Olaszországban február 20-ától majdnem 235 ezer fertőzöttet szűrtek ki, és valamivel kevesebb mint 34 ezren haltak meg. Az aktív fertőzöttek száma több mint 32 ezer. Hat tartományban vasárnap nem regisztráltak egy új beteget sem.