Parazitákat találtak egy több mint 500 millió éves kövületen

Fontos szerepet játszik a tollazat színe a bonyolult társadalmi struktúrájukban.

Az élénk rózsaszín tollazat a jó egészségi állapotot is jelzi a flamingófélék közé tartozó kis flamingóknál (Phoeniconaias minor) – idézte a brit Exeteri Egyetem tudósainak tanulmányát a The Guardian online cikke. A flamingók nagy csoportokban, összetett társadalmi struktúrában élnek, amelyben a tollazat színe fontos szerephez jut – mondta Paul Rose, az intézmény zoológusa, a tanulmány vezető szerzője. "Egy egészséges flamingónak - ezt a színes tollazat is jelzi - több ideje és energiája van rá, hogy agresszív és domináns legyen a táplálékszerzéskor" – fogalmazott a kutató. A tollak színe a táplálékban található karotinoidból származik, amihez a kis flamingók főleg a vízből kiszűrt algákból jutnak.

A kutatócsoport a gloucestershire-i WWT Slimbridge Wetland Centerben tanulmányozta a kis flamingókat. Háromféle etetési módszert vizsgáltak meg: a beltéri etetőtálast, a nagyobb fedett etetőmedencést és a tágas kültéri etetőmedencést. Megfigyelésük szerint a flamingók ellökdösték egymást az etetéskor, és a rózsaszínűbb tollúak agresszívebbnek bizonyultak a társaiknál. A kültéri medencében való etetéskor viszont gyakorlatilag csak feleannyi időt töltöttek agresszív tolakodással az élénk tollazatú példányok. A nőstények és hímek agresszivitásában azonban nem volt különbség.

A kutatók az Ethology folyóiratban publikált tanulmányban azt javasolták, hogy a fogságban tartott madarakat lehetőség szerint minél nagyobb térben etessék. Amikor a madaraknak össze kell zsúfolódniuk, hogy megszerezzék élelmüket, a kavarodás miatt kevesebb idő jut a táplálékszerzésre. Ugyanakkor ezeket a madarakat nem mindig lehet szabadban táplálni, mivel a kis flamingók csak körülbelül 2 kilogramm súlyúak, Afrikában őshonosak, és a fogságban tartott példányok számára például az Egyesült Királyság éghajlata túl hideg a téli időszakban –- magyarázta Rose.