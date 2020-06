Rogán Antal meghatszorozta, Orbáné a legszerényebb

Íme, így fest a kormánytagok adóalapja.



Nagyon eltolódtak a jövedelemarányok a miniszterelnök és beosztottai között: a kormányfő és miniszterei között Orbán Viktor volt a második legrosszabbul kereső munkavállaló – írja a 24.hu.

A kormany.hu hétvégén közzétett adatai alapján a miniszterelnöknek 26,5 millió forint volt az összevont adóalapja, míg Rogán Antalnak, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének 232,4 millió forint bevétel után kellett személyi jövedelemadót fizetnie.

A csaknem kilencszeres különbség magyarázatára az adatlapról nem derült fény, így nem tudni, hogy milyen forrásból és milyen arányokkal jött össze ez az összeg. Az elmúlt évekből is csak annyi ismert, hogy a miniszter feltalálói jogdíjakból jutott komoly bevételhez, és 2017-es évre csupán 41 millió adóköteles jövedelmet vallott be az adóhatóságnak. A kormányzat honlapon a hétvégén közzétett adatlapok a miniszterelnöknek, a minisztereknek és az államtitkároknak csak a főbb 2019-es adóbevallási adatait tartalmazzák. Ezekből az is kiderült, hogy 2019-ben csupán Varga Judit igazságügyi miniszternek volt kisebb az éves adóalapja (20,3 millió forint) a miniszterelnökénél, pedig néhány napja derült ki, hogy idén még 50 forinttal csökkentik is Orbán Viktor fizetését. A miniszterelnöknek bruttó 1 millió 507 ezer 400 forintról 1 millió 507 ezer 350 forintra változott a havi fizetése. A kormány jól keresői között dobogós helyre került még Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, akinek 71,7 milliós, és Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, akinek 63,5 milliós adóalap gyűlt össze. A 24.hu ismertette a kormány további tagjainak adóalapját is:



Nagy István agrárminiszter: 35,7 millió,

Gulyás Gergely Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter: 35,5 millió,

Szijjártó Péter külkereskedelmi és külügyi miniszter: 35 millió,

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes: 34,7 millió,

Varga Mihály pénzügyminiszter: 35 millió,

Palkovics László, ITM: 32,8 millió,

Pintér Sándor belügyminiszter: 23,3 plusz 6,9 millió,