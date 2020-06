Pártfordulás: a szegedi mihazánkos ifjú politikus a Fidelitasban folytatja, mert fél az eljobbikosodástól

Hankó Zoltán úgy véli, hogy ők is joggal várták a félmillió forintos bérkiegészítést, amiből végül kimaradtak.

Reagált a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, Hankó Zoltán Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere interjújára, amelyet a tárcavezető a Demokratának adott. A politikus ebben azt nyilatkozta, hogy a gyógyszerészek valóban szerepeltek a kormány elé kerülő díjazottak listáján, de kérdőjellel, ugyanis az ágazat eleve nagyon magas, huszonöt százalékos haszonnal dolgozik, ráadásul az üzletek vállalkozási formában szolgáltatnak és a tulajdonosok közel egyharmada külföldi. Közölte azt is, hogy a gyógyszertárak egyébként is azt tették, amit járvány nélkül is tettek volna. Kásler Miklós múlt héten közölte azon egészségügyi dolgozók listáját, akik július 1-től megkapják az egyszeri félmillió forintos bérkiegészítést . Ebből viszont kimaradnak a gyógyszerészek és a gyógyszertári dolgozók . Hankó Zoltán az MGYK honlapjára felöltött levelében arra hívta fel a figyelmet, a gyógyszertárak szakemberei az egészségügyi törvény és a gyógyszer-gazdaságossági törvény értelmében egészségügyi dolgozók, akik ráadásul egészségügyi intézményben dolgoznak, így joggal várták, hogy a „minden egészségügyi dolgozó” fogalomba ők is beletartoznak. Az MGYK elnöke emlékeztetett a miniszter március 20-i levelére, amelyben a gyógyszerészek és gyógyszertárakban dolgozók helytállását köszönte meg „ebben az embert próbáló nehéz helyzetben”. A miniszter azon állítására, miszerint az ágazat 25 százalékos haszonnal dolgozik, Hankó Zoltán kijelentette, hogy a miniszter valószínűleg a haszon helyett a haszonkulcs (árrés) kifejezést akarta használni, de ez még így sem igaz.