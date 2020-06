Lánchíd: pusztul, drágul, és duplázódik

Tarlós István korábbi tanácsadója szerint már az előző városvezetés is tudta, hogy nincs elég pénz a felújításra, a kormány mégsem enged. A beruházás csúszik, az átkelő állapota vészesen romlik.

Teljesen lezárhatják a Lánchidat a közúti forgalom elől, ha a fővárosi önkormányzat által most megrendelt műszeres felülvizsgálat eredménye ezt szükségessé teszi – ismerte el a Népszava kérdésére Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, akit Karácsony Gergely főpolgármester a múlt héten bízott meg a Lánchíd-felújítás projekt levezénylésével. Mint emlékezetes, a jelenleg is érvényes súlykorlátozást januárban rendelte el a városvezetés, miután a Főmterv felmérése szerint az átkelő rosszabb állapotban volt, mint gondolták. A városvezetés ezt követően kitiltotta a turista és városnéző buszokat, valamint a teherautó forgalmat az átkelőről. De előfordulhat, hogy még tovább kell szigorítani. Az előző jelentés ugyanis leszögezte: a híd felújítását 6 hónapon belül meg kell kezdeni. A határidő júniusban lejár, a kezdés időpontja azonban bizonytalanabb, mint valaha. A híd üzemeltetésével megbízott Budapest Közút Zrt. mindennap átvizsgálja a hidat és hetente jelentést készít az átkelő műszaki állapotáról. De lehetnek olyan rejtett hibák, amelyeket észrevételezéssel nem lehet felfedezni, éppen ezért a városvezetés újabb műszaki felülvizsgálatot kér a Főmterv-től. A megbízási szerződést napokon belül aláírják, az eredmény néhány héten belül várható. Minden további lépésről ennek ismeretében dönt a fővárosi önkormányzat – válaszolta Tüttő Kata a Népszava felújítás kezdetét firtató kérdésére. A Fővárosi Közgyűlés tavaly májusban 23,7 milliárd forintban határozta meg a Lánchíd, az alagút és a pesti villamos-közúti aluljáró felújításának költségkeretét. Az állam az eredeti 7 milliárdos támogatási ígéretét azóta 6 milliárdra mérsékelte, 14,7 milliárd forintot hívtak volna le az Európai Beruházási Bank hitelkeretéből, a többit értékpapírok értékesítéséből, illetve a pénzmaradványokból kerítette volna elő a főváros. A tavaly nyáron kiírt és az önkormányzati választások előtt lezárt tendert végül januárban eredménytelennek nyilvánították, mivel a legolcsóbb ajánlat is 12,41 milliárd forinttal lógott túl a kereten. Budapest pénzügyi helyzete azóta csak rosszabb lett. A járványügyi védekezés költségei, valamint a fürdők, a színházak és a BKV, jegyárbevételének 20 milliárdot is meghaladó visszaesése, az iparűzési adó jelentős csökkenése, a szolidaritási adó összegének négyszeresére emelése miatt a városvezetés a szinte minden beruházást leállított, így a Lánchíd új tenderét sem hirdették meg. A városháza szerint fedezet nélküli kötelezettségvállalás lenne. Igaz, egyelőre arról is vita dúl, hogy pontosan milyen tartalommal írják ki a közbeszerzést. Felmerült, hogy elhalasztják a Váralagút felújítását, majd a villamospálya rekonstrukcióját hagyták volna el a felszínre vezetve a villamost. A műszaki tartalom más jellegű szűkítése nem lehetséges. Sőt az idő előrehaladtával, a híd állapotromlásának fokozódásával egyre több mindenre kell kiterjeszteni. A Népszava felújításra rálátó forrása szerint az ár öt év múlva akár a duplája is lehet. Feltéve, hogy addig kibírja a híd. A főváros továbbra is abban bízik, hogy a kormány az ígértnél jóval többet ad a rekonstrukcióra. A kormány rendre azzal vág vissza, hogy a főváros nem is kér többet. Fürjes Balázs, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár korábban azt mondta a Népszavának, hogy addig nincs miről tárgyalni, amíg nincs egy lezárt tender és a kormány nem látja a főváros erőfeszítéseit az árak leszorítására. Tüttő Kata szerint van egy lezárt tender, abból látszanak az árak, amelyek a járvány után semmivel sem lettek alacsonyabbak, hiszen a munkaerő és az építőanyag nem lett olcsóbb. Tarlós István ex-főpolgármester sem érti miért nem írta ki utódja az új tendert, hiszen a hídra megvan a fedezet. Arról szemérmesen hallgatott a kormányközeliTv2-nek adott interjúban, hogy már a tender kiírása előtt is tudta: a meglévő pénz nem lesz elég. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szerint a felújítást tervező BKK akkor 14,4 milliárd forintban határozta meg a szükséges támogatási összeget, de Tarlós egyszerűen nem mert ennyit kérni – írja a VEKE a Tarlós szavait kommentáló FB-posztjában. Márpedig az egyesület elnöke, Dorner Lajos korábban Tarlós közlekedési tanácsadója volt.

Mindezek fényében egészen meghökkentő Tállai András (PM) államtitkár állítása, miszerint a jelenlegi városvezetés „elherdálta” a Lánchíd felújítására félretett pénzt. Bár szerinte az idén 10 milliárddal több jut Budapestnek, miközben az elvonásokat, beleértve a szolidaritási adó összegének 21 milliárddal való megemelését nem tagadta. Minden elemzői becsléssel szembemenve Tállai úgy számol, hogy Budapest 25 milliárd forinttal több helyi iparűzésiadó-bevételre számíthat jövőre.

A főváros szerdán egyeztet a Belügyminisztériummal és Fürjes Balázs államtitkárral, a megbeszélésen várhatóan a Lánchíd felújítása is terítékre kerül. A felek egyetlen dologban értenek egyet: a rekonstrukció nem halogatható sokáig. Az átkelőről már 2011-ben megállapították, hogy kritikus műszaki állapotban van. A vasbeton pályalemez is súlyosan károsodott, cserére szorul. Az I. világháború előtt cserélt láncok is száz évesek, esetleges cseréjük plusz 10 milliárdos kiadás. A felújítás várhatóan 30 hónapig tart majd, ha nekikezdenek, amelyből legalább másfél évig teljesen le lesz zárva a híd.