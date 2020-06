A kormány emeli az üzemanyagok adóját, a brutális olajipari elbocsátások nekünk is fájhatnak

Május végére az állam háztartás hiánya 1051 milliárd forintra ugrott, ami 324,1 milliárdos növekedés. A PM a vírussal és a gazdaságvédelmi intézkedésekkel magyarázza a hiányt.

Az első öt hónapban összesen 590 milliárd forintnyi járványügyi eszközbeszerzésről született döntés, ebből a védekezésre fordított kiadások május végére elérték a 450 milliárd forintot – közölte a Pénzügyminisztérium a májusi államháztartási-hiányadatok magyarázataként. Ugyanis az ötödik hónap végére az államháztartás központi alrendszere 1051,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 910 milliárd forintos deficitet, az elkülönített állami pénzalapok 12,8 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 154,3 milliárd forintos hiányt értek el. Ez utóbbi nem a csak az egészségügyi kiadásokkal, de a gazdaság leállása miatt bekövetkezett járulék és a szociális hozzájárulási adókiesésekkel is magyarázható. Idén május végéig 450 milliárd forintot meghaladó összeget tettek ki a koronavírus-járványhoz kapcsolódó egészségügyi eszközbeszerzések kifizetései (például védőmaszkok, további védőeszközök, lélegeztető gépek beszerzése). 2020. május végéig összesen 486,7 milliárd forint uniós bevétel érkezett a költségvetésbe, a 2020. évi első öthavi uniós kiadások ugyanakkor meghaladták a 967,6 milliárd forintot – ez a másik oka a hiány elszállásának, vagyis hogy a kormány saját zsebből előre jóval több uniós támogatást fizet ki, mint amennyit Brüsszel utal. A kormány évek óta ezt a gyakorlatot folytatta, annak érdekében, hogy pörgesse a gazdaságot, ezzel előre ellőtte a munícióját, amire most lenne igazán nagy szükség. Emellett a hazai kiadások közül 2020. május végéig kiemelhetők – mint hiánynövelő tényezők – a közúthálózat fenntartására és működtetésére (55,8 milliárd forint), a Falusi Útalapból (53,0 milliárd forint) a Modern Városok Program terhére (29,1 milliárd forint) kiadott források. Számottevők még a közúthálózat felújítására (26,3 milliárd forint) a Beruházás ösztönzési célelőirányzatból (24,4 milliárd forint) kifizetett összegek, továbbá jelentős összeg jutott a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatására (22,6 milliárd forint) is. A kormány – ahogyan a veszélyhelyzet alatt, úgy a járványügyi készültség során is – minden szükséges forrást biztosít a védekezéshez, miközben a GDP-arányos idei hiánycél továbbra is 3,8 százalékon tartható – írták. A kormány az államháztartás idei hiányát a költségvetési törvényben szereplő 367 milliárdról 1601 milliárdra emelte fel – ez az a bizonyos 3,8 százalékos GDP-arányos hiány. Az első öt hónapban 1051 milliárd már összejött az 1600 milliárdos hiánycélból, júliustól életbe lép a két százalékos szociális hozzájárulási adó csökkentés, ezek alapján – felesleges – bravúr lenne, ha összejönne a 1600 milliárdos hiány. Azért felesleges, mert idén az unió összes kormánya a minél kisebb gazdasági visszaesésre, nem pedig a hiánycélra koncentrál, ennek ellenére a magyar kormány sem idén, sem jövőre nem akarja elengedni a hiánycélt.