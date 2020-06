Elkapta a koronavírust az ATV vezérigazgatója

A kórházi gyógyszerészek és a gyógytornászok is kapnak az egyszeri juttatásból.

Az egészségügyben több szakmacsoport is kimaradt az Orbán Viktor miniszterelnök által ígért bruttó 500 ezer forintos egyszeri COVID-jutalomból. Az elégedetlenkedőknek - így például a gyógyszerészi kamarának - Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter vasárnap a Demokrata című kormánylapban üzent. A tárcavezető egyebek mellett azt állította, hogy a gyógyszerészek eleve nagyon magas, huszonöt százalékos haszonnal dolgoznak. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke hétfőn hosszú levélben igazította helyre Kásler Miklós nyilatkozatát. Szerinte a miniszter a haszon helyett valószínűleg a haszonkulcs kifejezést akarta használni, "de ez sajnos még így sem igaz.” Arra emlékeztetett hogy a közfinanszírozott gyógyszerek átlagos árrése csak tíz százalék körüli és a szabadáras egyéb termékek árképzése csak részben kompenzálja ezt. - Évek óta eredmény nélkül könyörgök a korrekcióért, ráadásul úgy, hogy az ágazati átlagbér jóval a nemzetgazdasági átlag alatt van – írta az elnök. Arra a miniszteri állításra, miszerint a tulajdonosok közel egyharmada külföldi, a kamara elnöke megjegyezte: "Ez lehet, hogy igaz – sajnos.” Majd hozzáfűzte: „Ha a gyógyszertárak tényleges tulajdonosi szerkezetével probléma van (van!), akkor az ágazati vezetés feladata a jogszabályi előírások érvényesítése mind a tulajdonlás, mind a gyógyszertár-működtetés területén. Évek óta hiába kérem a tárcától az ez irányú intézkedéseket.” A kamarai elnök végül azt írta: „nagyobb kárt okoz az egyszeri juttatás elmaradásához kapcsolódó miniszteri kommunikáció, mint annak az összegnek az elvesztése.” Ám mentegetőzve azt is megjegyzi: „Még mielőtt bárki félremagyarázná, szeretném tisztázni: írásom nem ellenzéki támadás. Magyar (pontosabban székely-magyar), nemzeti elkötelezettségű, hívő és konzervatív értékrendű ember vagyok, ráadásul egy olyan szakmai érdekvédelmi szervezet vezetője, amelyik 2010 óta ciklusonként megújított stratégiai partnere a magyar kormánynak.” A Népszava még vasárnap megkérdezte a tárcát a félresikerült jutalomosztással kapcsolatban, azt tudakoltuk, hogy a tiltakozások következtében kívánnak-e módosítani a bruttó 500 ezer forint kiosztási elvein. Választ a minisztérium ígérete ellenére hétfői lapzártánkig sem kaptunk. Az ATV szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma kérdésükre úgy reagált, hogy „a kórházi gyógyszerészek és a gyógytornászok is kapnak az egyszeri juttatásból.”