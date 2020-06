Megjelent a koronavírus egy belgrádi diákotthonban

Szkopje gazdasági segítséget ígért a turisztikai szektornak. Bosznia-Hercegovinában 2711-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma, Montenegróban több mint egy hónapja nem jelentettek új esetet.

Szerbiában egy nap alatt 11 823-ról 11 896-ra emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Szakemberek szerint a vírus nem fog eltűnni a nyári időszakban sem, hanem a déli féltekén terjed tovább, hogy ősszel visszatérjen az északi féltekére, és újult erővel fertőzzön. A feltételezések szerint nyáron is várhatók fertőzések, de sokkal kevesebb, mint eddig. Belgrádban hétfőn egy diákotthonban jelent meg a vírus, több vizsgára készülő diák is megfertőződött. Koszovóban keddre 1234-ről 1263-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 3025-ről 3152-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. A gazdasági minisztérium 15 millió macedón dénárt (körülbelül 84 millió forint) kíván fordítani az idegenforgalmi szektor támogatására, a koronavírus-járvány ugyanis ezt a területet érintette a leginkább. Az illetékes miniszter közölte: olyan eseményeket kívánnak támogatni, amelyeket észak-macedón szállodákban és pihenőhelyeken tartanak meg. A szükségállapot vasárnap érne véget, a kormány azonban várhatóan ismét meghosszabbítja két héttel. Bosznia-Hercegovinában hétfőről keddre 2686-ról 2711-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Gazdasági szakemberek szerint az ország gazdasága körülbelül 5 százalékkal fog visszaesni idén a koronavírus-járvány miatt. Montenegróban több mint egy hónapja nem jelentettek új esetet. Podgorica továbbra sem engedi be szabadon, karanténkötelezettség nélkül a szerbiai turistákat, annak ellenére, hogy a belgrádi adatok szerint jelentősen csökkent a fertőzöttek száma az országban. Montenegró éppen azt tartja gyanúsnak, hogy keleti szomszédjánál egy nap alatt több mint négyezren gyógyultak meg azt követően, hogy Montenegró közölte, csak azokból az országokból érkezők léphetnek be szabadon, ahol a fertőzöttek száma nem haladja meg százezer lakosonként a huszonötöt.