Rangsorolták Európa fürdővizeit, Magyarországon tíz helyen rossz a minőség

A magyarországi fürdőhelyek 70,8 százalékát kiválónak ítélték, tíz fürdőhelyen viszont rossznak találták a víz minőségét.

Kiemelkedően magas Európa fürdőzésre alkalmas vizeinek minősége az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hétfőn bemutatott tanulmánya szerint. Az elmúlt évben vizsgált helyszínek 95 százalékánál teljesültek a vízminőségre vonatkozó minimális elvárások. Az EEA közlése szerint a 22 295 vizsgált helyszín 84,6 százalékánál kiváló a vízminőség. A vizsgálatot a huszonhét EU-tagállam mellett az az Egyesült Királyságban, Svájcban és Albániában végezték el. A tudósok szennyvíz vagy mezőgazdasági területekről származó vízlefolyások okozta szennyezésre utaló baktériumok után kutatva vizsgálták át a vizeket. Minőségük alapján a fürdőzésre alkalmas vizeket a kiváló, jó, megfelelő vagy gyenge kategóriába sorolták.

Cipruson, Ausztriában, Máltán, valamint Görögországban és Horvátországban található a legtöbb kiváló minősítésű fürdőhely, azonban Lengyelországban – a tagállamok között egyedül – ezeknek aránya nem érte el az 50 százalékot. Magyarországon a fürdőhelyek 70,8 százalékát ítélték kiválónak.

Negatív minősítést az összes vizsgált helynek pusztán 1,3 százaléka kapott, ami csökkenést jelent a 2013-as 2 százalékhoz képest. Magyarországon, Albániában, Észtországban, Írországban, Hollandiában és Szlovákiában a fürdőhelyek átlagban 3 százalékát rossz minőséggel sorolták be. A fürdővizekre vonatkozó európai irányelvek szerint véglegesen be kell tiltani vagy kimondottan ellenezni kell a fürdőzést azokon a helyszíneken, ahol a víz minősége legalább 5 egymást követő évben gyenge minősítést kap. 2019-ben ez 55 fürdőhelyre vonatkozott: ezek közül 36 Olaszországban, 8 Spanyolországban, 4 az Egyesült Királyságban, kettő Franciaországban, egy-egy Csehországban, Dániában, Írországban, Hollandiában és Svédországban található – közölték. Az ügynökség felhívta a figyelmet arra, hogy csökkent azon strandok száma, ahol a rossz vízminőség akár betegséget is okozhat.

Az európai fürdőhelyek vízének minőségéről egy interaktív térkép is készült, amely alapján a 257 magyarországi fürdőhely ellenőrzésének eredménye szerint 88,4 százalék teljesítette a minimumkövetelményeket. Tíz fürdőhelyen, azaz a vizsgált fürdőhelyek 3,9 százalékánál azonban rossznak bizonyult a vízminőség, szemben a 2018-ban mért 3,2 százalékkal – írta a hvg.hu

A tuzséri, a vásárosnamény-gergelyiugronyai, a dánfoki, a tiszakécskei szabadstrand, a makói Maros Kalandpart, a tiszaszigeti bányatónál, a felsőgödi és a sziksósfürdői strandon, valamint a mosonmagyaróvári Itató és Mosoni strandok vizét is rossz minőségűnek találták.

A legszigorúbb kritériumoknak is megfelelő, „kiváló” minősítésű fürdőhelyek aránya 2019-ben európai és magyarországi viszonylatban is kismértékben esett vissza – az összes vizsgált országban 84,9-ről 84,6 százalékra, Magyarországon pedig 72,3 százalékról 70,8 százalékra – 2018-hoz képest. Ugyanez mondható el a minimumkövetelményeknek megfelelő helyek arányáról, amely a 2018-ban mért 95,2 százalékhoz képest 94,9 százalékra csökkent európai szinten, és 88,9 százalékról 88,4 százalékra Magyarország esetében.

Az EEA szerint a vízminőség általában sokkal jobb a parti területeken, mint a belvizeken. Az EU tengerparti fürdőhelyeinek 87,4 százaléka kiváló, míg a szárazföldi helyeknek 79,1 százaléka kapta ezt a minősítést. A 2013-as adatokhoz képest a kiváló minőségű partvidéki fürdőhelyek száma 2,2 százalékponttal, a szárazföldi helyeké 2,6 százalékponttal emelkedett. Közép-Európában a szárazföldi fürdőhelyek közül sok viszonylag kis tavaknál vagy alacsony áramlású folyóknál található, amelyek – főként nyáron – sokkal érzékenyebbek az olyan rövidtávú szennyezésekre, mint amilyeneket a heves esőzések okozhatnak.

A helyi hatóságok a hivatalosan azonosított fürdőhelyeken a teljes idény alatt vízmintákat vesznek, és ezekben két, emberi egészségre ártalmas kólibaktérium jelenlétét vizsgálják.