Müller Cecília: Ma döntünk arról, visszatérhet-e az egészségügyi rendszer a járvány előtti állapotába

Újabb két fertőzött – ismertette az új járványügyi adatokat Müller Cecília az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. A tiszti főorvos elmondta, jelenleg összesen 4017 igazolt megbetegedést tartanak nyilván, közülük pedig 2324-en gyógyultak már meg, ami több mint a duplája az aktív fertőzéses eseteknek (1143). Az összesítés szerint fővárosi a jelenleg is fertőzöttek 41 százaléka, a halottak 60 százaléka és a gyógyultak 48 százaléka.

A jelenleg is betegek közül 324 embert kezelnek kórházban, közülük 22-en szorulnak intenzív ellátásra, az intenzíves betegek közül pedig 20-at mesterségesen lélegeztetnek. Müller az 550 elhunytról is részletesebb adatokat közölt: az áldozatok túlnyomó többsége, 527 fő valamilyen alapbetegségtől is szenvedett, és ezt súlyosbította végzetesen a koronavírus – 23 embernél azonban nem találtak alapbetegséget. A tiszti főorvos azt is hangsúlyozta, hogy ezek csak a nyers adatok, a járvány vége után korrigálni fogják a teljes adatbázist. Az adatok felsorolása után Müller több fontos bejelentést is tett: elmondta,

kedden döntenek arról, hogy a kórházak kinyithassanak újra, azaz az egészségügy visszaállhat-e a járvány előtti állapotába – erről pedig szerdán tesz bejelentést az operatív törzs.

A tiszti főorvos feloldotta a hajléktalanszállók kijárási korlátozását. Az ilyen szállásokon és menedékhelyen szerinte alig volt pozitív koronavírusos eset, a korlátozás megszüntetésével pedig a lakók újra kimehetnek az utcára munkát keresni.

Visszavonják a fertőtlenítőszerek gyártására kiadott ideiglenes engedélyeket, mert már nincs hiány az ilyen szerekből, a napi hazai gyártókapacitás eléri az egymillió litert is. Aki mégis szeretne továbbra is fertőtlenítőszert gyártani, az a hagyományos úton kérjen erre engedélyt a hatóságoktól.