Hamisított jogosítvánnyal, begipszelt lábbal vezető sofőrt kaptak el Szendrőládon

A kocsi papírjaival sem volt minden rendben, a halmazati szabálysértés egy éves eltiltást és pénzbírságot ért.

Amilyen szabályt csak megszeghetett, azt meg is szegte a sofőr, akit az Edelényi Rendőrkapitányság járőrei kaptak el hétfő este Szendrőládon. A rendőrök Fő úton állították meg a tiszaderzsi férfit; gyorsan kiderült, hogy nincs érvényes jogosítványa – a rendőröknek egy ukrán vezetői engedélyt adott át, ami viszont nem tűnt eredetinek. A járőrök azt is megállapították, hogy a kocsit kivonták a forgalomból, kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkezik, és az autót vezető férfi - vezetésre alkalmatlan állapotban - begipszelt lábbal közlekedett. Ráadásul a gumiabroncsok kopottsága is olyan mértékű volt, hogy az a biztonságos közlekedést veszélyeztette. A férfit a helyi kapitányságra vitték, ahol a hatóság még aznap meghozott elsőfokú határozatában a szabálysértőt 12 hónapra eltiltotta a járművezetéstől, és 170.000 forint pénzbírsággal sújtotta.