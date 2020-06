Teniszbotrány: Nem vétlen az Emmi sem

A kétszeres olimpikon kedd hajnalban, 90 éves korában halt meg.

Hosszan tartó betegség után, 90 éves korában kedd hajnalban elhunyt Földessy Ödön olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok távolugró – tájékoztatta a család a Magyar Olimpiai Bizottságot. A kétszeres olimpikon – aki július 1-jén lett volna 91 esztendős – 1948-tól versenyzett újpesti színekben; magasugróból lett távolugró. Az ugrószámok mellett rövidtávfutásban is sikeres tudott lenni: kétszer is tagja volt az Újpest 4x100 méteres országos bajnok csapatának. Két olimpián vett részt távolugróként: 1952-ben Helsinkiben bronzérmet nyert, 1956-ban Melbourne-ben a 21. helyen végzett. Az 1954-es berni Európa-bajnokságon aranyérmes lett. Földessy Ödön sportolói pályafutása után elvégezte a rendőrakadémiát és a Testnevelési Főiskolát is. A BRFK Közlekedésrendészeti Osztályán dolgozott, nyugdíjazását követően ezredessé léptették elő.