Megindul a Marsra az Egyesült Arab Emírségek

Egy norvég virológus olyan kapcsolódásokat talált a vírus felületén lévő tüskék fehérjeláncában, amik arra utalhatnak, hogy a SARS-CoV-2 művi úton jött létre.

Egy norvég virológus és egy brit tudós a Quarterly Review of Biophysics tudományos folyóiratban megjelent tanulmánya szerint a vuhani koronavírust ha nem is ember hozta létre, de mesterségesen belenyúlhattak a struktúrájába. Azt az új tanulmány írói nem azt állítják, hogy direkt, „fegyverként” állították volna elő valamelyik kínai laboratóriumban az új koronavírust, azt azonban igen, hogy egy ilyen, kísérletezéshez továbbfejlesztett vírus szabadult ki véletlenül. A norvég virológus, Birger Sørensen és a brit Angus Dalgleish, a Londoni Egyetem Szent György Kórház professzora szerint a vírus tüskéjében olyan fehérjék találhatók, amelyek mesterséges úton kerülhettek oda. Sørensenék azt mondják, az új vírus nagyban különbözik a SARS-tól, ezeket a tulajdonságait a természetben korábban sohasem látták, és a változások tették lehetővé, hogy emberekhez tudjon kötődni. Különös az is, hogy amióta a vírus emberekben megjelent, csak jelentéktelen mértékben mutálódott, ami azt jelenti, már teljesen adaptálódott az emberekhez, amikor bennük fertőzni kezdett. A tanulmányra egyébként Sir Richard Dearlove, a brit titkosszolgálat, az MI6 volt igazgatója hívta fel a figyelmet. „Azt hiszem, az egész balesetként kezdődött. Ez pedig felveti, hogy Kína vállalja-e a felelősségét, vagy akar-e kompenzációt fizetni. Csak meg kell nézni a vezetők kezdeti lépéseit, amivel el szerették volna fojtani a vitákat a járvány eredetéről, vagy, ahogy embereket elhallgattattak és letartóztattak” – mondta. Azt azonban ő sem állítja, hogy a kísérletek eleve rossz célokat szolgáltak volna. A francia Nobel-díjas virológus, Luc Montagnier szerint is egy vuhani laboratóriumból szabadulhatott ki a vírus, és Mike Pompeo amerikai külügyminiszter is azt állította, bizonyítékok vannak erre. „A vuhani laboratórium a 2000-es évek eleje óta foglakozik SARS vírusokkal, az ottaniak nagy tapasztalatra tettek szert velük kapcsolatban” – mondta Montagnier. Ezelőtt már kétszer előfordult, hogy vírusok véletlenül kijutottak, állították tudományos újságok, ugyanakkor annak nincs nyoma, hogy az állatpiacon árultak volna denevéreket (koronavírus eredeti hordozói denevérek lehettek), és az első fertőzöttek közül többeknek semmi kötődéses sem volt a piachoz. A tanulmányt még áprilisban, mielőtt Cambridge-i Egyetem honlapján megjelent volna a Nature és a Journal of Virology is elutasította, és a konklúziójával sem az Imperial College London sem a Francis Crick Institute nem értett egyet.