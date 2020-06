Szíria: nagy zűr, kis Venezuelában

“Az emberek a rezsim bukását akarják” - ezt, a 2011-es Arab tavasz idején ismertté vált szlogent skandálták tüntetők a délnyugat-szíria Szuveidában, ahol szerdán már negyedik napja követelték Bassár El-Aszád szír elnök lemondását, valamint az őt támogató Irán csapatainak kivonulását. A demonstrációkat elsősorban a nemzeti valuta hétvégi mélyrepülése váltotta ki: a szíriai font szombatról hétfőre értékének nagyjából harmadát veszítette el a pénzváltóknál. Az árfolyamgyengülést az emberek saját bőrükön is megtapasztalják, hiszen emiatt tovább drágulnak az alapvető élelmiszerek, amelyek ára már áprilisban másfélszer annyi volt Szuveidában, mint egy évvel korábban. A gyógyszerek beszerzését pedig szinte ellehetetleníti a pénzromlás: egyes készítményekből már hónapok óta hiány van. Dr. Zaher Sahloul, a MedGlobal nevű nemzetközi segélyszervezet elnöke szerint nemcsak arról van szó, hogy a patikák nem engedhetik meg maguknak a külföldi importot, hanem a szíriai gyógyszergyárak is gondokat okoznak azzal, hogy a nagyobb haszon érdekében inkább külföldre adják el termékeiket. Mindezek fényében nem meglepő, hogy Szuveidában tiltakozások törtek ki. A felvonulásokon ugyan mindössze néhány tucatnyian vettek részt, a tüntetések mégis kihívást jelentenek Aszád számára, hiszen bizonyítják, hogy nem csupán a rezsim által terroristának bélyegzett felkelők elégedetlenek az elnökkel. A sok venezuelai bevándorlónak otthont adó, és ezért “kis Venezuelaként” is emlegetett Szuveidát a polgárháború során folyamatosan a kormányerők tartották ellenőrzésük alatt. A helyiek éppen ezért szabadabban fejezték ki a véleményüket, mint a lázadóktól elfoglalt, “leigázott” települések lakói. Az eddigiekben a biztonsági erők is elnézőbbnek tűntek az esetleges kihágásokkal szemben, ám ez kedden érzékelhetően megváltozott: letartóztatták a tiltakozások egyik hangadóját, Raid al-Hatib ellenzéki aktivistát. A rezsim fokozattan figyel Szuveidára: szerdán már saját felvonulást is rendeztek az amerikai szankciók ellen, amelyek a szír állami média szerint felelősek a nemzeti valuta gyengüléséért és a romló életkörülményekért. A demonstráción jóval többen jelentek meg, mint a rendszerellenes tiltakozásokon, ugyanakkor ez nem feltétlenül tükrözi a közhangulatot. A Szuveida24 nevű helyi, kormánykritikus portál által közölt hangfelvétel szerint a szervezők például kötelezővé tették a részvételt az egyetemi hallgatók számára - és vélhetően a kényszermozgósítás nem csupán rájuk vonatkozott. Mindez pedig igazolja, hogy az Aszád-rezsim már azt nagy zűrként éli meg, ha mindössze néhány tucatnyian nyíltan szembeszállnak vele.