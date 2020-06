„Vannak kisebb zúzódásaink, jegelni kell a kezünket” - Liu Shaolin Sándorék nem tudták elkerülni az ütközést

Többen súlyos állapotba kerületek a pszichoaktív anyagtól.

Jogerősen 6 év börtönbüntetést kapott a kábítószer-kereskedelem miatt az a debreceni férfi, aki még egy iskolától néhány méterre, egy gyermekeire várakozó nőnek is halálos drogot kínált – írta közleményében a Debreceni Törvényszék. A szerdán kihirdetett ítélet szerint T. S. 2014-ben és 2015-ben kábítószereladásból élt, eleinte marihuána, valamint amfetamin tartalmú por, azaz speed értékesítéséből húzott hasznot, a drogokat ismeretlen forrásból szerezte be. A jogerősen elítélt 2015 szeptemberében vásárolt ADB-FUBINACA nevű pszichoaktív anyagot egy ismeretlen személytől. Úgy tervezte, hogy a kábítószer egy részét elfogyasztja, másik részét pedig értékesíti. Először egy debreceni iskolánál adott át ingyen egy fehér port tartalmazó zacskót egy édesanyának, majd áruját városszerte „terítette”. Egy férfi vevő legalább 5 gramm kábítószert vásárolt tőle, majd három barátjával közösen „felszívták” az anyagot, amitől mindannyian eszméletüket vesztették. Az Országos Mentőszolgálat másnap kora reggel értesítette a rendőrséget: arról, hogy egy férfi meghalt, a többieket pedig kórházba szállították. Egy háromtagú társaság szintén vett a veszedelmes drogból 10 ezer forintért, amit közösen elfogyasztottak, ketten életveszélyes állapotba kerültek a kábítószertől T. S.-t végül „oktatási feladatok ellátására rendelt épület közvetlen környezetében elkövetett kábítószer-kereskedelem, valamint pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt felelősségre vonták, és a 6 év börtönbüntetés mellett ugyanannyi időre a közügyektől is eltiltották. Az ügy azért húzódott el csaknem öt évig, mert a drogárust első fokon elítélő Debreceni Járásbíróság 2018 novemberében meghozott végzését súlyos eljárási hiányosságok miatt hatályon kívül helyezték, most a másodfokú bíróság viszont formai javításokkal, de jóváhagyta a tavaly novemberi megismételt elsőfokú eljárás ítéletét.