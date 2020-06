Időnként tíz éves gyerekével adatta át a kábítószert a vásárlóknak a kétegyházi édesapa

Az asszony azt mondja cellatársainak, hogy minden éjjel megölt kislányával álmodik.

Utolsó támasza is elhagyta Á. Anikót, aki több mint 100 késszúrással ölte meg gyermekét. Az asszony jelenleg az egyetlen tényleges életfogytiglanira ítélt nő Magyarországon. A 47 éves asszonyt egy ember látogatta a börtönben, de már őt is bezárták – tudta meg a Blikk . A két nő évekkel ezelőtt a rácsok mögött ismerkedett meg, amikor a gyerekgyilkos még előzetesben volt. Barátságuk olyan erős lett, hogy miután Anikó lelki társa szabadult a rácsok mögül, ő vált az asszony egyetlen kapcsolattartójává. Amikor csak lehetett, levelet írt neki és látogatta, sőt csomagot is küldött. A nő az összes tárgyaláson megjelent, csak hogy jelenlétével erősítse barátnőjét. A kamaszkorától komoly alkohol- és drogproblémákkal küzdő Á. Anikó 2015-ben a húsvéti szünetre megkapta láthatásra kislányát, az akkor nyolcéves Laurát, akit már hosszabb ideje a gyerek édesapja és annak új párja nevelt. A nő többliternyi pezsgőt megivott és bevett rengeteg nyugtatót. Felhúzta magát azon, hogy a gyerek már az apja új partnerét hívja anyunak, ezért bosszúból több mint száz késszúrással megölte a szállodai szobában kislányát. Napjait egy többszemélyes cellában tölti a kalocsai női börtönben, dolgozik is, de cellatársainak azt panaszolja, hogy minden éjjel gyermekével álmodik. Magyarországon eddig két nőt ítéltek tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre: a Szita Bence-gyilkosság egyik elkövetőjét, Polcz Erikát, valamint Á. Anikót. Előbbi 2017-ben halt meg a börtönkórházban.