Nekiugrott Kovács Zoltán az Európai Bizottság alelnökének, mert az fake news-nak nevezte a fake news-t

A független önkormányzat különböző szerződéseit vizsgálják a hatóságok

Ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a Váci Rendőrkapitányság két olyan ügyben, amely a tavaly ősszel megválasztott budakalászi önkormányzathoz köthető – tudta meg a 24.hu . Budakalászon a 2019. októberi önkormányzati választáson lesöpörte a Fideszt a 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület nevű civil csoport. A polgármestert és a 11 tagú képviselőtestület nyolc tagját is ők adják. Göbl Richárd polgármester és a két alpolgármester, Forián-Szabó Gergely és Nagel István is társadalmi megbízatásként vállalta a posztot, vagyis megtartották civil munkájukat. A polgármesternek így havi bruttó 349 ezer forint, helyetteseinek 314 ezer forint jár. A 24.hu információi szerint az egyik nyomozásban azok a külsős, tanácsadói szerződések is érintettek, amelyeket Péterffy Gábor polgármesteri kabinetvezetővel és a mára a jegyzői pozícióban dolgozó Deák Ferenccel kötött az új önkormányzat. Péterffy feladata az október 29-én megkötött, de visszamenőlegesen már október 14-étől hatályos szerződés értelmében az önkormányzat kommunikációjának, sajtókapcsolatainak megszervezése, menedzselése volt. Deák külsősként a jogi- és szervezési feladatok koordinálásáért felelt. Külsősként foglalkoztak az önkormányzat ügyeivel, mégis egy főállású polgármester illetményével megegyező fizetést, bruttó 800 ezer forintot kaptak ezért.