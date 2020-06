Minden eddiginél több új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak Ukrajnában

Andrzej Duda győzelme esetén Jaroslaw Kaczynski befejezheti a jogállamiság lebontását - összegezte az elnökválasztás tétjét lapunknak Wojciech Maziarski elemző.

Kevesebb, mint három hét múlva, június 28-án tartják Lengyelországban az elnökválasztást, amelynek óriási a téje: Wojciech Maziarski lengyel politikai elemző szerint nem kevesebb függ a vokstól, mint a lengyel demokrácia jövője. Ha ugyanis a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt jelöltje, a mostani államfő, Andrzej Duda ismét nyer, akkor Jaroslaw Kaczynski befejezheti a lengyel jogállam lebontását. A bírósági intézményrendszer átvétele Duda segédletével már megtörtént, ott most már csupán az egyes bírók kiállásán múlik a jogállamiság fenntartása. Ha az elnök hivatalban marad, akkor a PiS további rombol hatja a demokratikus intézményeket. A közmédiát már teljesen pártsajtóvá tették és célba vették a még független, magánkézben lévő sajtót is, törvényt készülnek hozni a "médiakoncentráció" lebontására. A másik céljuk az önkormányzatok ellehetetlenítése, hiszen sok nagyvárosban ellenzéki, vagy független polgármesterek, városi tanácsok kormányoznak. Ha Duda marad, biztosan aláírja ezeket a törvényeket is. Arra a kérdésre, hogy van-e Duda elnöknek saját politikai arcéle, a PiS-étől eltérő elképzelése, Maziarski azt felelte, hogy utoljára 2016-ban látszott úgy, mintha szeretné magát megkülönböztetni, akkor egy ideig mintha kiállt volna a bíróságok függetlensége mellett. Aztán ez elmúlt. Az elnök sem jellemében, sem politikájában nem önálló személyiség, gyenge ember. Nincs is saját politikai hátországa. hozzáállását mutatja, hogy, amikor kitört a koronavírus-járvány, szinte eltűnt a nyilvánosságból. Alig szólalt meg, jellemző módon a pandémiacsúcspontján a választások megtartását sürgette, mivel abban a pillanatban úgy látszott, hogy biztosan nyer. A járványnak a társadalom politikai megosztottságát esetleg csillapító hatása kapcsán az elemző elismerte, eleinte valóban úgy látszott, hogy a veszélyhelyzet összehozza a lengyeleket. Aztán egyre inkább kiderült, hogy az uralkodó párt csak a maga teljhatalmát akarja kiteljesíteni. Például azzal, hogy megpróbálkoztak az elnökválasztás gyors megrendezésével a járvány csúcspontján, bízva az elsöprő sikerben. Aztán viszonylag gyorsan kiderült, hogy a legfelső kormánykörökhöz kapcsolódó emberek milyen üzleteket csináltak a bajból. Például magasszintű vezetők rokonai importáltak használhatatlan eszközöket, orvosi berendezéseket. De ennél is kínosabb, hogy nemcsak a korrupció vált nyilvánvalóvá, hanem az is kormányzat nem tudja kezelni az egészségügyi válsághelyzetet. Kiderült az inkompetenciájuk, Lengyelország az EU államok sorában talán az utolsó az elvégzett vírustesztek arányát illetően. Ez az oka annak, hogy míg más európai országokban visszahúzódik a járvány, náluk még növekszik a fertőzöttek száma. Így esett szét a politikai integráció. Az ellenzéki egység hiányára vonatkozó kérdésre Maziarski azt felelte, hogy június végén még nem kell, hogy egyesült erővel induljanak, hiszen kétfordulós a rendszer. A lényeg az, hogy ne támadják egymást túl erősen, ami majd a második kör előtt megnehezítené felszólítani a híveket a legsikeresebb ellenzéki jelölt támogatására. Egyelőre vegyes a kép ezt illetően, a legerősebb ellenzéki párt, a konzervatív-liberális Polgári Platform (PO) korábbi jelöltje Malgorzata Kidawa-Blonska nagyon hamar szinte kivonta magát a harcból, s a híveit a választás bojkottjára szólította fel. A PO helyette a halasztás utáni, új időpontra már Rafal Trzaskowski varsói főpolgármestert jelölte. Ő nagy elánnal vetette be magát a kampányba, gyorsan nőtt a népszerűsége, még a kisvárosokban is, amelyek a PiS bástyái, azzal szólítják meg az emberek, „hogy öt éve Dudára szavaztunk, most meg magára fogunk”. Lengyelországban nem egy igazi nagyváros van, mint Magyarországon Budapest. Varsó mellett Krakkó, Gdansk, Katowice, Wroclaw is milliós központok, amelyek inkább liberálisnak számítanak, s ezekben is növekszik az ismertsége. Nagyon gyorsan összegyűjtötte a jelöléshez szükséges százezer aláírást. Érezhető, hogy a PiS tábora elbizonytalanodott, demobilizálódik. Duda előnye csökken, de még mindig ő vezet. - Nem szívesen jósolok. Erősen kétesélyesnek látom most a választást - nyilatkozta a Népszavának Wojciech Maziarski.