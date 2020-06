Távozik a Pécsi Tudományegyetem kancellára

Negyvenhat év után csütörtökön szállt fel utoljára a Kecskeméti Repülőtérről az AN 26-os, „Ancsának” becézett csapatszállító gép, majd kivonják a hadrendből. Az egykor tíz repülőből álló század összesen 31 millió kilométert szárnyalt, azaz nyolcvanszor tették meg a föld-hold távolságot.

Huszártiszt a kiöregedett lovától nem búcsúzik érzelmesebben, mint ahogy a Magyar Honvédség vezetői nyugdíjazták a Kecskeméti Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis kifutóján az utolsó hadi repülésére készülő AN 26-os csapatszállító gépet. „Elköszönni a megbízható társtól, akkor is megrendítő, ha ez a haderőfejlesztés következménye. Amikor az ember elköszön, egy ilyen technikától, akkor előkerülnek az anekdoták, az emlékek, ha pár napig is, de minden erről szól. El kell köszönnünk a jó öreg Ancsától tisztelettel adózva örömmel gondolkozva minden egyes pillanatára, amit vele töltöttünk„ - fogalmazott Korom Ferenc vezérezredes a Magyar Haderő vezetője, láthatóan nem fukarkodva a szép szavakkal. Nem csoda: a családiasan csak „Ancsának” becézett Antonov 26-os legenda volt a honvédségen belül. „Ha jól belegondolunk nincs olyan katona, aki valamilyen formában ne találkozott volna az AN 26-ossal. Még a legtapasztaltabb szolgálati generációban is nagyon ritka az, hogy valami ekkora szolgálati idővel rendelkezik” - mondta Korom Ferenc. A hetvenes évek elején a Szovjetunióban legyártott, majd Magyarországon 1974-ben hadrendbe állott tíz Ancsából 1976-ra önálló repülőszázadot szerveztek. A század jelmondata a „bármit, bárhová, bármikor” - és tényleg, az Ancsák szállítottak mindent, ami belefért a rakodóterükbe. reptettek csapatokat, kormánytagokat, légvédelmi rakétákat, kézifegyvereket, lőszert, olajfúró berendezést, terepjárót, sőt naposcsibéket is. Ám a magyar NATO-szerepvállalás mára szükségessé tette, hogy új, nagyobb kapacitású, gyorsabb gépekre cseréljék le az Ancsákat. Így az Ancsák kiváltása már megkezdődött, helyükre a nagyobb hatótávolságú Airbus 319-re és Dassault Falcon 7X típusok lépnek. Mint arra később Benkő Tibor honvédelmi miniszter utalt: újabb, hasonló beszerzéseket is terveznek. Kérdésünkre Benkő Tibor elmondta: a most hadrendből kivont szállítógépeket várhatóan értékesíteni fogják. „Minél előbb meg kell találni értékesítés formáját és az abból befolyó összeget be kell forgatni a fejlesztésbe” Ugyanakkor a miniszter megjegyezte: tökéletesen használható repülőgépekről van szó, így más típusú szolgálatra még kiválóan alkalmas lesz. A katonák ragaszkodása nem véletlen: a külsőre drabális, öreg vasdarabnak tűnő gépek rendkívül biztonságosak voltak. 1974-től máig a gépek összesen 83 ezer órát töltöttek a levegőben és 31 millió kilométert tettek meg, ami a föld-hold távolság nyolcvanszorosa, vagy annyi, mintha 773 alkalommal körberepülték volna a földet. A negyvenhat év szolgálat alatt mindössze egyetlen súlyos baleset történt: 1986 december hatodikán átstartolás közben a 210-es oldalszámú gép a kormányfelületek jegesedése miatt a földnek csapódott és kigyulladt. A balesetben a négy fő veszítette életét. Ugyanakkor volt, hogy a legtöbbet repült 603-as gépnek 2005-ben az orrkúpját behorpasztotta a jégeső Törökország felett, ám biztonságban leszállt.