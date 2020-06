20 ezer ember életébe került a brit kormány egy hetes késlekedése

Keményen bírálják Boris Johnsont a megkésett és ellentmondásos karantén intézkedések miatt. A halálesetek fele elkerülhető lett volna.

Újabb könnyítést jelentett be szerdán Boris Johnson, amellyel nagy örömet szerzett az egyedül élőknek, akik szombattól otthonaikban is találkozhatnak, mégpedig a kétméteres távolságtartás kötelezettsége nélkül egy másik háztartás tagjaival. 18 éven aluli gyermekeket egyedül nevelő szülők ugyancsak megvalósíthatják ezt a már régen tervezett "buborékot", amelynek keretében a hivatalosan nem összeköltözött párok is újraegyesülhetnek négy fal között, amennyiben egyikük magában él. Ezzel sokak számára befejeződik a nemzetközi visszhangot kapott ún. "szextilalom". Az elkülönítési politikán ütött rés első számú kedvezményezettjei az özvegyek és magányosan élő idős emberek, akiknek mentálisan alaposan megszenvedték az elzárkózást. Ez az intézkedés sem nélkülöz azonban zavaró ellentmondásokat, mert nem vonatkozik a "különösen veszélyeztetett" kategóriába tartozó, várhatóan július végéig önelszigetelésre ítélt, súlyos krónikus betegséggel élő emberekre. Nagyszülő-párok és teljes családban élő gyermekeik továbbra sem tehetik be a lábukat egymás otthonába, egyszerre csak hatan jöhetnek össze a kertben, a belső helyiségek közül csak a WC-ben megállva. Ahogy erre Sir Patrick Vallance, a legfőbb kormányzati tudományos tanácsadó, illetve Chris Whitty professzor tisztifőorvos utalt, számítások szerint akár már két komplett háztartás együttléte is 1 fölé emelheti a fertőzésveszélyt mérő ún. R-rátát.

Patrick Vallance, Boris Johnson és Chris Whitty sajtótájékoztatója Fotó: PIPPA FOWLES / AFP

Boris Johnson és tudományos orákulumainak szerdai közös fellépése emlékezetes marad abból a szempontból, hogy vezető újságírók kérdéseikkel a válságkezelés során elkövetett hibák beismerésére, mentegetőzésre és a tanulságok levonására próbálták rávenni a triót. A kísérlet eredménytelen maradt, bár az "ítélethirdetést" korainak tartó Johnson ígéretet tett egy pandémia utáni vizsgálatra, Whitty professzor pedig tréfásan jegyezte meg, hogy "visszatekintés mindig is lesz, hiszen ez a lényege a tudományos módszernek". A kritikák visszautasítása azonban cinikusnak tűnik a számos anomália fényében. A közvéleményt leginkább annak a Neil Ferguson professzornak a becslése kavarta fel, aki egészen május elejéig a kormányzati szakértők grémiumához tartozott, míg nem a sajtó rajta kapta, hogy megszegte a saját maga által felállított karantént intézkedéseket. A járványügyi szakember modellezéssel megállapította, hogy ha a kabinet egy héttel korábban lép akkor legalább 20 ezer életet meg lehetett volna menteni. A hivatalos statisztikák szerint már 41 ezer áldozatnál jár a járvány, de a valós szám közelebb jár az 52 ezerhez. Matthew Parris, egykori konzervatív parlamenti képviselő, a The Times publicistája úgy véli, "Johnson megméretett és könnyűnek találtatott". Parris a koronavírus-járvány visszaszorítása közepette elkövetett fiaskók közé sorolja, hogy egy fél év kimarad az oktatásból, különösen a hátrányos helyzetű, a digitális és otthoni tanulásból nem profitáló gyermekek fejlődését meggátolva. Az ellentmondásos intézkedések körébe tartozik a minden szigetországba érkező beutazó számára hétfőn bevezetett kéthetes karantén, a kontakt-kereső és ellenőrző mobil telefonos rendszer késlekedése, a vírus- és antitest tesztek szervezetlensége, az arcmaszk viselésére vonatkozó félreérthető ajánlások, a közösségi közlekedés elkerülésének tanácsa, miközben a gazdaság újraindításának alapvető feltétele a dolgozók visszatérése munkahelyeikre. Egy másik, az embereket foglalkoztató furcsa kezdeményezés, hogy hétfőtől nyitnak az anyagi összeomlás szélére jutott állatkertek, kivéve a zárt tereket, mint a nyáron általában napi tízezer látogatót fogadó közép-angliai Whipsnade-ben a hüllőház. Ugyanakkor egy Boris Johnson által bejelentett, újabb szenzációnak ígérkező "felzárkóztató" nyári oktatás után legkorábban csak szeptemberben indulnak be ismét az iskolák. Ennek feltétele, hogy addigra eltűnjön a kötelező kétméteres távolságtartás.

A rendelkezés visszavonásáért leginkább Rishi Sunak pénzügyminiszter kardoskodik, aki enélkül sem az oktatás, sem a szálloda- és vendéglátóipar, de általában az egész gazdaság magához térését nem tudja elképzelni. Konzervatív képviselőtársai előtt felszólalva kérte, biztassák választópolgáraikat, hogy jövő héttől járjanak ismét az üzletekbe, majd a júliustól nyíló éttermekbe, ellenkező esetben 3,5 millió munkahely eshet a recesszió áldozatává.