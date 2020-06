Szankcióval sújthatja Trump a bírókat, akik az amerikai katonák afganisztáni bűneit vizsgálták

A Fehér Házban megbeszélések folynak egy, a bűnüldözést szabályozó rendeletről, amelyen Trump, ahogyan szóvivője fogalmazott, az utóbbi tíz napban „csendben és szorgalmasan” dolgozott.

Rövid idő alatt óriásit fordult az amerikai közvélemény, immár túlnyomó támogatottsága van a „Számítanak a fekete életek” mozgalomnak. George Floyd brutális meggyilkolása nyomán több városban máris drasztikus változásokat vezettek be a rendőrségi szabályokban, az országos politikai erők pedig egymással versenyezve állnak elő reformterveikkel. A Demokrata Párt alsóházi törvényjavaslatára a republikánusok azzal válaszoltak, hogy partnerek lesznek – majd közölték, hogy szerintük túlzás betiltani a fojtófogásokat az őrizetbe vételek során. A szenátus még akkor is elfektetheti a törvényt, ha a képviselők kompromisszumra jutnának. A Fehér Házban megbeszélések folynak egy, a bűnüldözést szabályozó rendeletről, amelyen Trump, ahogyan szóvivője fogalmazott, az utóbbi tíz napban „csendben és szorgalmasan” dolgozott. Az elnök csütörtökön este a texasi Dallasba repült, ahol szintén a rendőrségi reformról konzultál. Arra azért még volt ideje, hogy ismét „hazai terroristáknak” nevezze a néhol erőszakosan tiltakozókat. Az elmúlt hetek történéseinek másik olvasata Mark Milley tábornoké. A vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke bocsánatot kért, amiért a múlt hét hétfőjén részt vett Trump rövid sétáján a washingtoni Szent János templomhoz. Trump június 19-én újrakezdi a választási kampányt. Első útja az oklahomai Tulsába vezet, ahol nagygyűlést tart, amelyen nem kell majd maszkot viselni. A rendezvény két okból is aggályos – egyrészt a járványnak még messze nincs vége, naponta 800-1000 emberéletet követel és az új modellszámítások szerint a most is 110 ezer fölötti veszteség nyár végére megduplázódhat. Másrészt Tulsában 1921-ben a fehér csőcselék lerombolta a „fekete Wall Streetnek” nevezett épületsort, a vérengzésnek rengeteg áldozata volt, vagyis a helyszín nem éppen szerencsés. Az elnöknek azonban nincs sok választása, mert most elég rosszul áll. Joe Biden az országos közvélemény-kutatásokban és az ingadozó kulcsállamokban is vezet, sőt, már a fogadási oldalak is az ő győzelmét valószínűsítik – ez néhány hete még fordítva volt. Kérdésre válaszolva Biden azt mondta, hogy a hadsereg szerinte eltávolítaná Trumpot a Fehér Házból, ha választási veresége esetén megtagadná a hatalom békés átadását. Amúgy a január 20-i elnöki eskütételt követően a Fehér Házat őrző Secret Service eleve az új államfő utasításait tartozik követni.