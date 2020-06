Budapesten lehet az Európai Szuperkupa

Sajtóértesülések szerint a Puskás Arénában rendezhetik a mérkőzést.

Sajtóértesülések szerint Budapesten, a Puskás Arénában kerülhet sor a labdarúgó Európai Szuperkupáért kiírt mérkőzésre. Az esetleges magyar rendezés hátterében az áll, hogy a Bajnokok Ligája augusztusi befejezésének valószínűleg Lisszabon lesz a helyszíne, így a másik portugál városba, Portóba tervezett Szuperkupa-mérkőzésnek új helyszínt keres az európai szövetség (UEFA). Eredetileg a BL és az Európa-liga győztese augusztus 12-én csapott volna össze a Sárkány Stadionban (Estádio do Dragao), de a helyszín mellett vélhetően az időpont is módosul majd. „Az MLSZ számos rangos rendezést nyert el a közelmúltban, és a jövőben is vannak már nekünk ítélt rendezvények. Többször jeleztük a nemzetközi szervezeteknek és a hazai közvéleménynek, hogy további rendezvényeknek is szívesen adunk otthont. Ami a mostani versenyeket illeti, ameddig nem ismerjük az UEFA döntését a szervezés részleteiről – időpont, mérkőzések száma, nézők részvétele –, addig felelőtlenség volna nyilatkoznunk” – reagált az MTI megkeresésére Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője. Az UEFA vezető testülete jövő szerdán dönt a kontinentális sorozatok, így a Bajnokok Ligája, az Európa-liga, vagy éppen a válogatottak esetében a Nemzetek Ligája, az Eb-pótselejtezők és a vb-selejtezők helyszíneiről és időpontjairól.