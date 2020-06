Költségvetési csalás miatt emeltek vádat Hajdú Péter korábbi cégénél

A gyanúsítottat lopás miatt már körözte a Nagyatádi Rendőrkapitányság.

Tíz perc elég volt a budaörsi járőröknek, hogy személyleírás alapján felkutassák azt a 45 éves férfit, aki a gyanú szerint kirabolt egy idős embert Solymáron – írja a police.hu. A rendőrség közleménye szerint kedden kora délután Cs. László vizet kérve jutott be egy 83 éves helyi férfi portájára. Az udvaron talált vascsővel az előszobába érve fejen csapta nehezen mozgó áldozatát, majd 40 ezer forintot követelt. Az ütéstől eleső, magatehetetlen sértett hiába hajtogatta, hogy nincs pénze, felbőszült támadója tovább ütötte és fojtogatta, majd értékek után kezdett kutatni. A puffanásokat hallva, a pincéből feljőve lépett be a lakrészbe az áldozat lánya. Először megdöbbent az ismeretlen férfi láttán, aztán felocsúdva telefonjáért nyúlt, hogy segítséget hívjon, de az idegen rátámadt, először a táskáját rángatta, majd a készüléket akarta kitépni kezéből. A nő erős szorítását támadója harapással akarta enyhíteni, dulakodtak, közben a földre kerültek, a férfi többször ököllel megütötte, végül egy gázspray-vel lefújta és elmenekült. A riasztott, a település szabadidős körzeti megbízottjával is kiegészült rendőri egységek egy része a támadó után eredt a kapott személyleírás alapján, a többi rendőr az áldozatoknak nyújtott segítséget és megkezdte az elsődleges helyszíni adatgyűjtést. Mentőkre is szükség volt, mivel az idős férfit fejsérülése miatt kórházba kellett vinni. A lányát helyben ellátták. A támadó felkutatására forró nyomon megindult egyenruhások nem sokkal később már a solymári vasútállomás mosdójának ajtaján tódultak a helyiségbe, ahol Cs. László csapvízzel igyekezett enyhíteni a gázspray-ből neki is jutó adag okozta csípő érzést. A bilincselés után átvizsgálták válltáskáját és bőröndjét, amelyekből ékszerek, mobiltelefonok kerültek elő, de az is kiderült, hogy a férfit lopás miatt körözi a Nagyatádi Rendőrkapitányság. A nagy valószínűséggel hajléktalan életmódon folytató, bejelentett munkahellyel és állandó jövedelemmel nem rendelkező Cs. László kihallgatásán tagadta a bűncselekmény elkövetését, a gyanúsítás ellen panaszt tett. Vele szemben rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt – őrizetbe vétele mellett – indított eljárást a Budaörsi Rendőrkapitányság.