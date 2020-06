150 milliós drogtanyát számoltak fel Budafokon a rendőrök (videó)

A részeg támadó előbb családját verte, majd a kihívott rendőrre is rátámadt az ügyészség szerint.

rendőrt . A kiérkező körzeti megbízott próbálta megállítani az agresszort, de az őt is szidalmazta, fenyegette, majd ténylegesen rátámadt. Hivatalos személy elleni erőszak és más bűncselekmények miatt felelhet az a Hajdú-Bihar megyei kis községben élő férfi, aki ellen a debreceni regionális nyomozó ügyészség folytat eljárást. A nyomozás adatai és az ügyészségi közlemény szerint a büntetett előéletű gyanúsított csütörtökön délután részegen bántalmazta családját, eközben hívtak rá. A kiérkező körzeti megbízott próbálta megállítani az agresszort, de az őt is szidalmazta, fenyegette, majd ténylegesen rátámadt.

Az ittas támadó meglökte a vele szemben testi kényszert alkalmazni próbáló rendőrt, verekedett vele, majd nyakát karkulccsal átfogva fojtogatni kezdte.

A körzeti megbízottról végül a bejelentő rángatta le az őrjöngő férfit, aki a rendőr segítőjébe is belerúgott. Mindkét sértett könnyebb, zúzódásos sérüléseket szenvedett a dulakodás közben – emiatt a rendőr is bejelentést tett. A gyanúsított tagadta a bűncselekmények elkövetését. A nyomozó ügyészség elrendelte a férfi őrizetbe vételét, és a Debreceni Járásbíróságnál indítványozta a letartóztatás elrendelését is.