Fiatal testvérek bántalmaztak életveszélyesen egy idős asszonyt, 3 ezer forintot loptak el tőle

A férfi azt mondta: csak tette a dolgát, nem először fordult már elő ilyen, és ha több támadó van, akkor is közbelép.

Megszólalt a Blikknek a miskolci buszsofőr, aki múlt pénteken elkergette az idős nőre támadó rablót . Kis Károly Zsolt a lapnak elmondta: éppen megszokott útját járta a 21-es busz volánja mögött, amikor az út szélén figyelmes lett egy dulakodó férfira és bottal járó, idős áldozatára. – A buszból már láttam, hogy a fiatal kirabolni készült az idős nőt. Hiába dudáltam, nem érdekelte, lökdöste a nénit – mondta a lapnak a buszsofőr, aki a járművel gyorsan keresztbe állt az úttesten, majd kipattant a fülkéből. – Tudtam, hogy a fedélzeti kamera rögzíti a történteket, többek között ezért is álltam meg így, hogy látszódjanak a felvételek. Odarohantam és nagy lendülettel odébb taszajtottam a fiút, akkor már észrevette, hogy itt nem fog sikerülni a rablás. A lap azt írja: magabiztos fellépés olyannyira kizökkentette a támadót, hogy hosszú másodpercekig farkasszemet nézett a hősies sofőrrel, majd eltűnt a bokrok között. Akkor még nem tudhatta, hogy olcsón megúszta a találkozást: az egykori honvéd 2004-ben Irakban is szolgált, ennél jóval keményebb helyzeteket is átélt. – Feltessékeltem a buszra, egy megállót utazott velem, majd leszállt. Hiába kérdeztem, hogy hívjak-e mentőt, szenvedett-e bármilyen sérülést, azt mondta, nincs baj. Mindenesetre remélem, hogy jól van – mondta, hozzátéve: csak tette a dolgát, nem először fordult már elő ilyen, és ha több támadó van, akkor is közbelép. A bűncselekmény csütörtökön jutott a rendőrség tudomására, amelyet követően a nyomozók még aznap azonosították, elfogták, majd a rendőrkapitányságra előállították a férfit. A Miskolci Rendőrkapitányság az őrizetbe vett férfival szemben előterjesztést tett letartóztatásnak ügyészi indítványozására.