Nyert a Ferencváros, kieső helyen maradt a Debrecen

Az FTC 12 pontosra növelte előnyét, és egyetlen pontra kerül története 31. bajnoki címétől, ha a MOL Fehérvár vasárnap kikap.

A címvédő és listavezető Ferencváros 1-0-ra legyőzte a bennmaradásért küzdő Kisvárda csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójának szombati játéknapján. A Kisvárda teljesen felforgatott felállásban lépett pályára, ezért elsősorban a biztonságra helyezte a hangsúlyt. Ennek megfelelően az éllovas fővárosiaknál sokkal többet volt a labda, de fölényük az egész első félidőben meddőnek bizonyult, komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A vendégek erejéből még lövési kísérletre sem futotta. A folytatásban is a zöld-fehérek akarata érvényesült, de ekkor a kisvárdai kapura nehezedő nyomás már helyzetekkel is párosult, azonban előbb Blazic fejjel, majd Sigér lábbal tévesztett célt. A második félidei egészségügyi szünetet követően aztán utóbbi szerezte csapata győztes gólját, de ehhez a kisvárdai kapus, Minca hibája is kellett, aki „bevédte” a válogatott középpályás beadását. A hazai vezetés nem változtatott a játék képén, azaz az FTC támadott, a Kisvárda többnyire védekezett, újabb gól viszont nem született a lefújásig. A fővárosiak sorozatban kilencedik bajnoki találkozójukon maradtak veretlenek, pályaválasztóként pedig 52 meccs óta nem találtak legyőzőre, ebben az időszakban a 41. sikerét aratta a csapat. Az FTC 12 pontosra növelte előnyét, és egyetlen pontra kerül története 31. bajnoki címétől, ha a MOL Fehérvár vasárnap kikap.

Eredmény: Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 1-0 (0-0) Groupama Aréna, 2123 néző, v.: Pintér gólszerző: Sigér (75.) sárga lap: Isael (9.), Szihnyevics (45.), Blazic (58.), illetve Simovic (14.), Szőr (73.), Obradovic (80.) Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics, Blazic, Botka, Civic (Heister, 78.) - Sigér (Csonka, 88.), Haratyin - Nguen, Isael (Boli, 59.), Skvarka (Zubkov, 58.) - Szihnyevics (Vécsei, 77.) Kisvárda: Minca - Hej, Beriosz, Kravcsenko, Baranyai - Szőr (Czene, 77.), Simovic (Avetiszjan, a szünetben) - Sassa (Himics, a szünetben), Obradovic (Bíró, 91.), Jelena - Tischler (Riznicsenko, 78.)

Később a bennmaradásért küzdő Debrecen 2-2-es döntetlent játszott a vendég Puskás Akadémiával. Hatalmas elszántsággal kezdte a mérkőzést a Debrecen. A hazaiak az első helyzetüket gólra is váltották. A folytatásban kiegyenlített küzdelmet láthatott a közönség, mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek. Ezek közül egyet a nemzetközi kupaszereplésért versenyben lévő Puskás Akadémia játékosa, Knezevic értékesített. Szünet után a DVSC nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt, a piros-fehérek többször is veszélyeztették a felcsútiak kapuját. A vezetést mégis a vendégek szerezték meg, de pár perccel később Adeniji második találatával sikerült egyenlítenie a Lokinak. A DVSC a hajrában beszorította ellenfelét, újabb gólt azonban nem tudott szerezni. A hajdúságiak először szereztek pontot a múlt vasárnap kinevezett Kondás Elemér vezetőedzővel, de veretlenségi sorozatuk így is hat mérkőzésre nőtt.