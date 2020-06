Az olasz jobboldal nem segít a kormánynak még több támogatást kijárni az uniós mentőcsomagból

Brüsszel reformokat követel, a kormányfő videokonferenciát tart, az ellenzék provokációt emleget.

Elutasították és provokációként értékelték az olaszországi jobbközép ellenzéki koalíció pártjai Giuseppe Conte miniszterelnök segítségkérését az általa szervezett európai uniós lobbizásban. A koronavírus-járványban gazdaságilag is súlyosan legyengült ország balközép kormányának vezetője ugyanis az olasz sajtó vasárnapi beszámolója szerint arra szólította fel az ellenzéket, hogy az „olasz nemzeti érdeket szolgálva” érjék el a visegrádi országok együttműködését Róma európai uniós megsegítésében. Conte szombattól kezdve többnapos, Olaszország újjáépítéséről szóló, az Európai Unió vezetőivel, valamint az olasz gazdasági és társadalmi élet képviselőivel videokonferenciát szervezett Rómában, amelyről azonban az ellenzék távol maradt. A nyitónapon azonban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nagyszabású gazdasági reformokra szólította fel az olasz kormányt. Egyebek mellett sürgette az olasz bürokrácia csökkentését, az állami szektorba beszivárgott szervezett bűnözés elleni hatékonyabb fellépést, valamint rámutatott arra is, hogy a foglalkoztatottak között még mindig túl kevés a nő és a fiatal Olaszországban. Felhívta az olasz kormány figyelmét arra:



„Amikor a jövő gazdaságába fektetünk, egyúttal nagyszabású reformokat is végre kell hajtanunk azért, hogy a befektetések megfeleljenek az állampolgárok szükségleteinek és elvárásainak.”

Az Európai Bizottság által javasolt 750 milliárd eurós európai gazdasági helyreállítási alapból, amely 500 milliárd euró vissza nem fizetendő támogatásból és 250 milliárd euró kölcsönből állna, a tervek szerint Olaszország 173 milliárd eurót kap, noha ezzel kapcsolatban még zajlanak a tárgyalások az EU tagállamai között. Conte a szombati virtuális megnyitón azt mondta, Olaszország óriási nehézségeken megy keresztül. Leszögezte: osztja von der Leyen nézetét, miszerint nem térhetnek vissza a válság előtti status quóhoz, és úgy vélekedett: a járvány lehetőséget ad arra, hogy megsemmisítsék az akadályokat, amelyek húsz éve gátolják az ország fejlődését.



„Az európai vezetőknek be kell látniuk, hogy közösek az érdekeik” – fűzte hozzá azonban Giuseppe Conte.

Az olasz miniszterelnök június elején, az ország belső és külső határnyitása napján jelentette be az Olaszország újjászületése nevű nagyszabású reformprogramot. Most segítségre szólította fel a találkozóról szerinte igazolatlanul hiányzó, „a visegrádi politikai erőkhöz és kormányokhoz szorosan kötődő” ellenzéki jobboldali pártokat. – Olaszország nemzeti érdekeit tartva szem előtt lépjenek fel azokban az európai uniós tagállamokban, amelyeket jobboldali kormány vezet, különösképpen a visegrádi országokban, amelyek ellenzik az Európai Bizottság által javasolt irányvonalat - kérte a miniszterelnök, aki a segítségért cserébe azt ígérte, nyilvánosan elismeri az ellenzék közreműködését.



A kormány tanácskozik, az ellenzék országot jár

Giuseppe Contét azonban az ellenzék kikosarazta. Mariastella Gelmini, a Hajrá Olaszország képviselőházi frakcióvezetője szerint bele akarják keverni őket abba, hogy az Európai Unió nem támogatja feltételek nélkül a kormány elképzeléseit az európai gazdasági helyreállítási alap forrásainak elosztásáról. Szerinte Conténak felesleges volt külön találkozót rendezni ahhoz, hogy az európai intézmények vezetői reformokat kérjenek Olaszországtól. Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek elnöke provokációnak nevezte Conte kijelentéseit. Matteo Salvini, a Liga párt vezetője pedig azonnali olasz nemzeti intézkedéseket sürgetett. – A kormány a talán egy év múlva megérkező forrásokkal számol, Brüsszel és Berlin kényelmesen hozott döntéseire vár – bírált az ellenzéki politikus, aki megjegyezte: miközben Conte brüsszeli professzorokkal, milliomosokkal egyeztet, ő a Liga vezetőjeként az országot járja az olaszok nehézségeinek megértésére. A járvány által különösen sújtott Olaszország éves hazai összterméke (GDP) a legoptimistább becslések szerint is akár több mint 8 százalékkal csökkenhet 2020-ban, ám a 14 százalékos csökkenés sem kizárt. A koronavírus-fertőzöttség tekintetében Olaszország hatodik helyen áll a világban, s eddig 236 ezernél is több embert betegedett meg a vírustól. A járványban a 34 ezret is meghaladta a halálos áldozatok száma, ezzel Itália a negyedik a szomorú világranglistán.