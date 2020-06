Vonaton felejtett aranyrudak tulajdonosát keresik Svájcban

Autójában aludt, feltartotta a sort, a kihívott egyenruhások végül agyonlőtték.

Az egyesült államokbeli Atlantában tüntetők lezártak egy autópályát és felgyújtották azt a Wendy's gyorséttermet szombat este, ahol előző este egy rendőr agyonlőtt egy fekete férfit. A zavargás sötétedés után vette kezdetét Atlantában, ahol Keisha Lance Bottoms polgármester előzőleg sajtóértekezleten jelentette be, hogy elfogadta Erika Shields rendőrfőnök lemondását a 27 éves Rayshard Brooks halála miatt. A helyi televíziók mutatták a lángoló éttermet, s hogy a helyszínre nem vonultak ki a tűzoltók. Más tüntetők kivonultak a várost átszelő 75-ös országos autópályára, ahol a rendőrséggel kerültek szembe. A rendőrséget egy Wendy's gyorsétteremhez riasztották még péntek este, azzal a panasszal, hogy egy kocsijában alvó férfi feltartja a sort az étterem autósokat kiszolgáló oldalán – közölte a georgiai nyomozó hivatal (GBI). A helyszínre kivonult rendőrök megszondáztatták a 27 éves Rayshard Brookst, akit őrizetbe akartak venni, de a földre tepert férfi kicsavarta egyikük kezéből a sokkolót, és azt, miközben megpróbált elfutni a rendőr felé fordította. Végül menekülés közben lőtték le – mondta el szombaton Vic Reynolds, a nyomozó hivatal igazgatója. A tragikus incidenst egy biztonsági kamera mellett több szemtanú is rögzítette a mobiltelefonjával. Utóbbi felvételek azóta kikerültek a világhálóra. Reynolds azt ígérte, a biztonsági kamera felvételét is nyilvánosságra hozzák, mert amikor „egy rendőri intézkedés halállal végződik, a közvéleménynek joga van tudni, mi történt”. Az intézkedő két fehér rendőr nevét a hatóságok még nem tették közzé. A polgármester ugyanakkor kijelentette:



„Nem hiszem, hogy ez egy igazolható fegyverhasználat lett volna, és intézkedtem az elkövető rendőr azonnali elbocsátása érdekében.”

Bottoms közölte azt is, hogy teljesen átszervezik az atlantai rendőrség vezetését. Az Egyesült Államokban már három hete tartanak a tüntetések, amelyeket egy brutális minneapolisi rendőri intézkedésben május 25-én meghalt George Floyd afroamerikai férfi halála váltott ki. A rendőr több mint 8 percig térdelt Floyd nyakán. Az atlantai eset pedig tovább szíthatja a rendőri brutalitás és a rasszizmus ellen három hete zajló országos tüntetéshullámot. Gerald Griggs ügyész, az egyik legbefolyásosabb polgárjogi szervezet, az NAACP atlantai alelnöke is részt vett szombat délután a Wendy's étteremnél összegyűlt mintegy 150 tüntető felvonulásán.