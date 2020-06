Földcsuszamlás, kidőlt fák, egy ember meghalt - tombolt a vihar az országban (videók+fotók)

Országszerte sok helyen okozott fennakadásokat a vasárnap délutáni vihar, Budapesten több mint 350 helyre vonultak ki a tűzoltók - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.

Dóka Imre elmondta: a nagy mennyiségű csapadék Budapest valamennyi kerületében munkát adott a tűzoltóknak. Szintén az esőzések miatt riasztották több esetben a katasztrófavédelem munkatársait Fejér megyében Bicske és a Váli-völgy térségébe, Komárom-Esztergom megyében Tatabánya, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig Szolnok környékére - mondta. Hozzátette: a Balatonnál jellemzően kisebb fakidőlések miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, akik még délután is országszerte több helyszínen dolgoztak. A szóvivő arra kérte a lakosságot, hogy kísérjék figyelemmel az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetéseit. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Ravazdon villám csapott egy körülbelül száz négyzetméter alapterületű családi házba vasárnap délután. A tetőszerkezet nem gyulladt ki, viszont mintegy tíz négyzetméternyi felületen beizzott, ezt a tűzoltók megszüntették.

Az Index olvasója örökítette meg videón, amint a fenti képen látható hatalmas fát kidönti a vihar az V. kerületi Alkotmány utcában. Az autó épphogy megúszta.

A Keleti pályaudvar aluljárójába zúdult be a víz (Met Hír)

Tomboló villámárvíz vasárnap délután a Fejér megyei Gyúrón (Met Hír)

Meghalt egy nő, akit elsodort egy villámárvíz Tótvázsonyban

Meghalt egy nő, akit elsodort egy villámárvíz vasárnap délután Tótvázsonyban - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel. Kucsera Katalin elmondta: a 66 éves nő a férjével vasárnap délután a kertjük végében levő hídpillért akarta megtisztítani az eső miatt megáradt időszakos vízfolyás hordalékától, ám belecsúszott a vízbe, és a villámárvíz mintegy hetven méteren sodorta magával. A bajba jutott nőt a katasztrófavédelem munkatársai húzták ki a vízből, de a mentők már nem tudták újraéleszteni. A rendőrség általános közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit - tette hozzá a szóvivő.

A sár és törmelék miatt lezárták a 10-es főutat Üröm és Solymár között

Nagy mennyiségű sarat és törmeléket hordott az eső a 10-es főútra a vasárnap délutáni viharban, ezért a rendőrség lezárta az út Üröm és Solymár közötti szakaszát - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. A közútkezelő megkezdte az út tisztítását. A rendőrség azt írta: a sár és törmelék miatt járhatatlanná vált útszakasz megtisztításáig a rendőrök elterelik a forgalmat, az ürömi, valamint a solymári körforgalomnál visszafordítják az arra közlekedőket. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a 10-es főút egy csatlakozó, önkormányzati kezelésű mellékutcájának a burkolatát bontotta meg a heves esőzés, majd a főútra mosta azt, más hordalékkal együtt. A társaság szentendrei mérnökségének szakemberei egy rakodó- és egy seprűs tisztítógéppel megkezdték az útszakasz takarítását. Közölték: a főút nem sérült meg, a takarítást pedig előreláthatóan a késő délutáni, kora esti órákban befejezik. Addig kerülni az Üröm-Budakalász-Csobánka útvonalon lehet. A Voláninform közösségi oldalán az olvasható, hogy a lezárás idején a 800-as és a 815-ös autóbuszok kerülőútvonalon (Csobánka - Pomáz - Flórián tér) közlekednek. A 820-as buszok a pilisvörösvári vasútállomásig, a 830-as buszok pedig a solymári vasútállomásig járnak, onnan a MÁV elfogadja a Volánbusz által kiállított bérletigazolványokat. A vasárnap délutáni vihar országszerte számos helyen okoz fennakadásokat: utakat öntött el az esővíz, a szél és a jég fákat döntött ki és épületeket rongált meg. A katasztrófavédelem kora délutáni tájékoztatása szerint csak Budapesten több mint 350 helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak.

Kidőlt fák, leszakadt faágak Hajdú-Biharban

A viharos szél fákat döntött ki, faágakat szakított le szombat délután Hajdú-Bihar megyében - közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján. Közleményük szerint Debrecenben, a Teleki utcában és az Esze Tamás utcában is kidőlt fák miatt kérték a tűzoltók segítségét, a megyeszékhely hivatásos egységei tették szabaddá a járdát és az úttestet. A 4-es számú főúton Téglásnál egy akácfa zárta el az utat, ott is a debreceni tűzoltók szüntették meg a veszélyhelyzetet. Hajdúvid és Hajdúhadház között egy tízméteres fa dőlt az úttestre, a hajdúböszörményi hivatásos egység motoros láncfűrésszel avatkozott be. Hajdúböszörményben több helyen is pusztított a vihar. A Kemény János körúton egy tizenkét méteres faág hasadt le, a hajdúnánási hivatásos tűzoltók motoros fűrésszel és kéziszerszámokkal kezdték meg eltávolítását. A Kossuth Lajos utcában egy tízméteres fa borult az úttestre, a helyi hivatásos tűzoltók dolgoznak a forgalmi akadály megszüntetésén - közölte a katasztrófavédelem.