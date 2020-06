Tüntetéshullám: ezrek a rasszizmus ellen Németországban, színes szalagos élőlánc Berlinben

Szerbiában ismét korlátozásokat vezethetnek be a hatóságok, mivel emelkedni kezdett a koronavírussal fertőzöttek száma, főleg Belgrádban.

Ami különösen aggasztó lehet: szombati bejelentés szerint valamivel több, mint 3300 embert teszteltek a vírusra, ami 2500-al kevesebb mint pénteken, de így is hárommal több, 76 volt a pozitív mintát adók száma, mint az előző nap. A Szerb Haladó Párt (SNS) ugyan múlt héten, az egyre aggasztóbb adatok miatt lemondta a választási rendezvényeket, Aleksandar Vucic elnök felelőssége azonban teljesen egyértelmű. Részben azért, mert miközben Szerbiában az egyik legszigorúbb korlátozásokat vezették be, miután az államfő június 21-re kiíratta az előrehozott választásokat, szinte minden korlátozást egyik pillanatról a másikra feloldottak. Az azonban különösen megdöbbentő volt, hogy a kormány engedélyezte azt, hogy szurkolókkal rendezzék meg a szerb focikupa két elődöntőjét. A múlt szerdai Partizan-Crvena Zvezda derbin hivatalos közlés szerint 15 800-an jelentek meg. A szurkolók nemhogy nem tartották meg a kellő távolságot egymással szemben, maszkot sem viseltek. Ebből kiindulva nem lenne meglepő, ha hamarosan ismét megugrana a szerbiai fertőzések száma.

Vucic egy másik ügy miatt is védekezésre kényszerült. Az KRIK oknyomozó portál újságírójának sikerült lencsevégre kapnia, amint fia, Danilo, az említett focimeccset egy kávézóban tekintette meg az ismert drogbáró, Aleksandar Vidojevic társaságában. Vucic érzelmes beszédekben mondogatta, hogy valójában őt támadja a külső ellenség, hiszen fia csak a focit szereti, amit igazán nem lehet a szemére vetni. Az elnök azt is közölte, őt akarják elhallgattatni, ami nem éppen meggyőző érv egy olyan ország vezetőjétől, ahol mondhatni a csapból is ő folyik. Magyarázata azért is sajátos, mert Danilo Vucicot korábban már háromszor fedezték fel az ismert maffiózó társaságában. Ana Brnabic kormányfő a kormányhoz hű Pink televízióban védte anyatigrisként az elnök fiát. Szerinte megengedhetetlen az, hogy Danilo Vucicot kövessék és a magánéletében vájkáljanak. Mindezek ellenére szakértők egyetértenek abban: ilyen unalmas kampány még nem volt Szerbiában. Az ellenzék nagy része által bojkottált voksolás végkimenetele nem kérdéses, csak az, hogy az SNS 60 százaléknál többet szerez-e.