Tűzijáték nélkül is több mint hatmilliárdot költ a kormány az augusztus 20-i ünnepségre

Ez bő félmilliárd forinttal nagyobb összeg, mint amit a Lánchíd felújítására szánnának.

Nagyszabású, háromnapos Szent István-fesztivált tervez a kormány augusztus 20. alkalmából – harangozta be májusban a Magyar Hírlap, kiemelve: a nemzeti ünnepet minden eddiginél grandiózusabb módon ünneplik meg Budapesten. Bár a járványveszély miatt a kormány hivatalosan csak júliusban döntene arról, hogy megtartják-e a legalább félmillió embert megmozgató, százezreket a rakpartokra csábító rendezvénysorozatot, a 24.hu által megszerzett dokumentum arra utal, hogy az ünnepség megrendezése már eldöntött kérdés.

Mint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kötött szerződésből kiderül,

a hagyomány megteremtése az idén nettó 6 milliárd 575 millió forintba kerülhet. Ráadásul ebben a tűzijáték ára nincs benne: a látványosság szervezésre kiírt közbeszerzési eljárás jelenleg ajánlattételi szakaszban van.

A mostani megbízás (Rendezvényszervezési és komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. részére a Szent István Napi ünnepségsorozat kapcsán) értékének 70 százalékát, tehát nettó 4,6 milliárd forintot az NKH köteles kimeríteni, a fennmaradó 30 százaléka opciós. Hogy a hatalmas összegből pontosan hol és milyen rendezvényeket szerveznek, a szerződés törzsszövegéből nem derül ki. A nyertes az állami tulajdonú Antenna Hungária Zrt. A feladat annak a 30 milliárd forintos rendezvényszervezési keretmegállapodásnak a része, amelyet a Rogán Antal tárcája alatt működő kommunikációs hivataltól nyert el a műsorszóró tavaly nyáron. Alvállalkozónak a cég akkor a tízmilliárdos állami kommunikációs megbízásokat elnyerő Balásy Gyula cégeit, illetve a Fidesz kedvenc őrző-védőjeként ismert Valtont vonta be.

A grandiózus tűzijáték és ünnepség a járvány utáni újrakezdést is jelképezhetné, megrendezésével azonban többen nem értenek egyet: májusban az MSZP indított aláírásgyűjtést azért, hogy a tűzijáték és a rendezvénysorozat árát a kormány inkább a járványhelyzet enyhítésére, védekezésre és azoknak a családoknak a támogatására fordítsa, akik elvesztették megélhetésüket. Ezzel egy időben startolt el egy mostanra 82 ezer aláírásnál járó civil petíció, amelynek középpontjában szintén a rendezvénysorozat árának felhasználása áll. Az aláírásgyűjtés elindítója szerint az óriási pénzégetés helyett más formában kellene megünnepelni a magyar állam születésnapját. Utóbbi már csak azért is indokolt lehet, mert a járvány idején több tízezren veszítették el munkájukat, a kormány pedig több tízmilliárdot vont el az önkormányzatoktól, a közös védekezésre hivatkozva – egy ilyen helyzetben óriási luxusnak tűnik a 6,5 milliárdos kiadás, amiben a tűzijáték ára még nincs is benne. Eközben több mint tízezer aláírásnál tart a Lemondok a tűzijátékról a Lánchíd javára elnevezésű petíció is, ennek elindítója arról ír, hogy miközben a turisztikai ügynökség minden eddiginél nagyobb tűzijátékkal akarja megünnepelni az államalapítást, a Lánchíd

gyakorlatilag szétrohad. (…) Felújítására az előző városvezetés és a jelenlegi sem tudta előteremteni az elegendő anyagi fedezetet. Ezúton kérjük a kormányt, hogy a gigantikusra tervezett tűzijátékra fordítandó pénzt csodás nemzeti örökségünk felújítására költse inkább!

A kormány a felújításra mindösszesen 6 milliárd forintos támogatást nyújtana, kevesebbet, mint amennyit az ünnepség látványeffektek nélküli felvonására szánnak. A főváros pedig a saját 17,3 milliárdos részénél többet nem tud költeni – emlékeztet a hírportál. Karácsony Gergely ennek ellenére ígéretet tett rá, hogy akkor is felújítják a Lánchidat, ha ebbe beleroskadnak. Karácsony szerint a kormány eközben annyi pénzt akar elvonni a járványra hivatkozva Budapesttől, amennyiből több éven át újra és újra renoválni lehetne a műemlék-építményt.