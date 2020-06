A láb már a gázpedálon, de zsákbamacskát nem vesznek

A támadót végül a helyszínre riasztott rendőrök lőtték le, akik maguk is megsérültek. Mindezt rögzítették a térfigyelő kamerák.

Eddig két hősről, a támadás során elhunyt Jaroslav Budz igazgatóhelyettesről, illetve a támadó nyomába eredt, majd szintén megsérült gondnokról, Rudolfról esett szó a ruttkai általános iskolai késelés kapcsán. Ivan Č.-vel szemben azonban az egyik tanítónő is kénytelen volt szembeszállni - írja a Parameter.sk . Az iskola egy dolgozója a Nový Čas-nak neve elhallgatását kérve azt nyilatkozta, hogy Ivan Č. abba az osztályba rontott be, amely a legközelebb esett az épület bejáratához. Ott 5 negyedikes diák tartózkodott, valamint Renáta H. tanítónő. Minden rendkívül gyorsan történt, a tanítónő viszont szembeszállt a támadóval, hogy megvédje a gyerekeket. Ivan Č. megszúrta és vágta a tanítónőt, de sikerült két diákot is megsebesítenie a késével. A pedagógus védekezésének köszönhetően azonban három gyerek sérülés nélkül megúszta a támadást. Amikor a többi osztály tanítói hallották a sikoltozást, bezárkóztak diákjaikkal a saját osztályaikba. Ezért mikor a férfi megpróbált a többi tanterembe is bejutni, nem járt sikerrel. Ekkor érkezett viszont az igazgatóhelyettes, Jaroslav Budz, akit a késes támadó olyan súlyosan megsebesített, hogy a férfi életét vesztette. Az igazgatóhelyettest két lánya is gyászolja, a kisebbik mindössze hároméves. Ivan Č. ezután menekülőre fogta, de a gondnok utána eredt, akit a férfi szintén megsebesített. A támadót végül a helyszínre riasztott rendőrök vették üldözőbe, és néhány száz méterre az iskolától lelőtték, miután őket is megpróbálta megszúrni. A térfigyelő kamerák mindezt rögzítették, a felvételen az is látszik, hogy a rendőrök megsérültek a földről visszapattanó töltényektől. A lövések előtt pár másodperccel egyébként kisgyermekes anyukák sétáltak a helyszínen.