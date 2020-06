Megint a piac: visszatért a koronavírus Pekingbe

A fertőzések miatt szigorú korlátozásokat vezettek be a kínai fővárosban.

Pár nap leforgása alatt 106 új koronavírusos esetet regisztráltak Pekingben, ezért a kínai fővárosban ismét életbe léptettek több korlátozó intézkedést, írja a 444.hu . A fertőzöttek közeli hozzátartozói nem hagyhatják el a várost, bezártak minden zárt terű sportcsarnokot és szórakoztató központot, és több környéket is teljesen lezártak. A fővárosban ezzel párhuzamosan erőteljes tesztelés indult, több tízezer ember részvételével. A vírus most is egy piacon bukkant fel, de hogy oda hogy került be, azt egyelőre nem tudni.