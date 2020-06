Udvarló érkezett a debreceni vöröspanda-lányokhoz

Az egyelőre karanténban bambuszozó Pandita már látható az állatkertben.

A fiatal hím panda az Európai Fajmegőrzési Program (EAZA EEP) hatéves előkészítő munkájának eredményeként a németországi dortmundi állatkertből érkezett pénteken, miután a járványhelyzet miatt hónapokra leálltak az állatszállítások – közölte a debreceni állatkert igazgatója. Nagy Gergely Sándor hozzátette, az intézményben 2014 óta már él két kiváló genetikájú nőstény.

Pandita a hosszú út után egyelőre a karanténban van, de a látogatók már megtekinthetik az ikerlányok bemutatójával szomszédos kifutóban, ahogy a helyben termelt bambuszt csemegézi.

Az állatkert egyik közönségkedvencének számító kispanda vagy vörös macskamedve (Ailurus fulgens) a macskamedvefélék családjának egyetlen ma élő faja. Eredetileg ők voltak a pandák, vagyis nepáli nyelven a bambuszevők, az óriáspandákat később fedezték fel. Magyar nevét annak köszönheti, hogy egyrészt a medvére emlékeztet a külseje, másrészt olyan jól mászik fára és úgy nyalogatja magát tisztára, mint a macska.

A Himalája, illetve Észak-Burma magashegyi erdeiben, valamint Szecsuán nyugati felén és Jünnanban 2000-4800 méteres magasság között őshonos állat magányosan él, napközben jellemzően a fákon pihen, éjszaka aktív; ekkor keresi táplálékát is. Bár a ragadozók közé sorolják, tápláléka jórészt bambuszból áll, de alkalmanként szívesen eszik gyümölcsöket, zuzmókat, ízeltlábúakat és madártojásokat is. A bambuszfogyasztásban nagy segítségére van a mellső csuklócsontjából módosult hatodik ujja, amely a hüvelykujjunkhoz hasonlóan szembefordítható a többivel, így könnyen le tudja tépni vele a friss hajtásokat. Átlagosan a napjának több mint felét alvással tölti, ami feltehetően az alacsony energiatartalmú táplálékhoz való alkalmazkodás miatt alakult ki. Bozontos, hosszú farkát fejpárnának vagy takarónak is használja – olvasható az állatkert Facebook-oldalán