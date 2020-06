JóKor: álhírek ellen kért kiadványt a nyugdíjasoknak az Idősek Tanácsa, propagandát kaptak

A kormány várhatóan pénteken oldja fel a különleges jogrendet.

192 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a parlament azt a törvényt, melynek értelmében az Országgyűlés felkéri a kormányt a március 11.-én elrendelt veszélyhelyzet feloldására. A kabinet már korábban közölte, hogy amennyiben Kövér László házelnök és Áder János köztársasági elnök aláírja a jogszabályt, akkor pénteki ülésén dönt a veszélyhelyzet feloldásáról. 135 igen, 54 nem és 3 tartózkodó szavazat mellett elfogadták az átmeneti rendelkezéseket tartalmazó törvényt is. (A kormánytöbbség előzőleg leszavazta az összes ellenzéki módosító indítványt.) Az átmeneti rendelkezések értelmében a kormány saját hatáskörben ezen túl is elrendelhet úgynevezett egészségügyi válsághelyzetet, ami azt jelenti, hogy saját korlátozhatja az állampolgárok mozgásszabadságát, bezárathat rendezvényeket, és így tovább. Az átmeneti rendelkezések tartalmazzák például a hitelmoratórium fenntartását év végéig, vagy a vállalkozások adókönnyítéseit. Az ellenzék nem támogatja a kormányzati előterjesztést, mivel abban szerinte elfogadhatatlan kitételek is szerepelnek (többek között a szakszervezetek szerint a munkavállalók jogainak további szűkítése történik, vagy a kormány felhatalmazást kap például, hogy az egészségügyi válsághelyzetben fegyverhasználati joggal vesse be a hadsereget). A Helsinki Bizottság, az Amnesty International és a Társaság a Szabadságjogokért korábban szemfényvesztésnek nevezték a felhatalmazási törvény visszavonására vonatkozó kormányzati ígéretet. - Ha a törvényjavaslatokat ebben a formában elfogadják, az a kormány újabb határozatlan ideig tartó rendeleti kormányzását teszi lehetővé, és ezúttal már a minimális alkotmányos garanciák sem érvényesülhetnek - írták. Schiffer András ügyvéd a törvény beterjesztésekor azt mondta, hogy az egészségügyi válsághelyzetet legalább elvileg nem lehet zabrálásra felhasználni, mint tette ezt a kormány a veszélyhelyzetben - például a különleges gazdasági övezetek létrehozásával. Az ügyvéd szerint ugyanis a veszélyhelyzet meghirdetése esetén a kormány bármely esetben eltérhet a törvényektől, egészségügyi válsághelyzetben viszont csak az egészségügyi törvényben meghatározott esetekben, szigorúan annak elhárítása érdekében.