Adakozik az osztrák kormány

A már meghirdetett 38 milliárd euró mellett további, legalább 14 milliárddal segíti a gazdaságot a bécsi kabinet.

Zárt ülésre, úgynevezett klauzúrára ültek össze hétfőn és kedden az osztrák kormány tagjai. „Ne váljon az egészségügyi válság szociálissá!“ Ezt a jelszót tűzték zászlajukra a koalíció néppárti és zöldpárti tagjai, újabb konjunktúraösztönző programot hirdetve. A már a megbeszélések előtt kiszivárgott határozatok 14-18 milliárd euró kedvezménycsomagot tartalmaznak, részint a gazdaságnak, részint közvetlenül a lakosságnak. Az újabb milliárdok a kormány által már a pandémia idején meghirdetett 38 milliárdos kiadást fejelik meg. A zöldek számára az elsőként bejelentett, számukra legfontosabb tétel a munkanélkülieknek folyósítandó egyszeri 450 euró. Az összeg azoknak jár, akik július és szeptember között legalább két hónapig nem jutnak munkához. Fizetik e segélyt azoknak is, akik úgynevezett minimális biztosításra jogosultak, azaz bevételeik nem érik el a 930 eurós összeget, ezt a felső határt azonban az új pénzzel együtt sem lehet átlépni. Az ellenzéknek, különösen a szociáldemokratáknak nem tetszik az egyszeri pénz, jobb lenne, ha a munkanélküli támogatás hányada nőne az utolsó nettó fizetés 55 százalékáról 70 százalékra. Az osztrák kancellárt az állami televízióban faggatták a döntésről, Sebastian Kurz magyarázata szerint a 70 százalék sokkal inkább arra ösztönözné az embereket, hogy érjék be a munka nélküli élettel, s ne törjék magukat álláskereséssel.

A szokásos családi pótlék mellett ugyancsak egyszeri, 360 eurós pótlékot fizet az állam minden kiskorú gyermek után, a pénzt szeptemberben automatikusan folyósítják, támogatandó az iskolakezdést. Szintén a lakosság fogyasztási kedvének javítási szándékával 25 százalékról 20 százalékra mérséklik az Ausztriában adózók legalacsonyabb bér- és jövedelemadó sávját, méghozzá januárig visszamenően. A tavaly 1,6 milliárd eurót kitevő kedvezmény azokat érinti, akik a havi jövedelme 1808 eurónál kezdődik. Akinek az éves jövedelme nem éri el a 12600 eurót, azaz mentesül az adófizetés alól, egyszeri, 100 eurós támogatásban részesül. A másik végletet a havi bruttó 1810 eurónál kezdődő fizetésűek jelentik, esetükben évi 350 euró az éves adómegtakarítás. A kormány gondol a koronavírus káraiból a vártnál lassabban ébredező gazdaságra is. A vendéglátásban 20 illetve 10 százalékról átmenetileg 5 százalékra nyomják vissza a fogyasztási adót (ételekre és szeszmentes italokra), a csökkentés, amely a szállodaiparra is hatással lesz, nem kerül át automatikusan a fogyasztókhoz, az extrát megtarthatják a gasztronómiai cégek tulajdonosai. (A héten küldenek ki Bécs 950 ezer háztartásának egy egyszeri, fejenként 25 eurós „sniccelutalványt“, amiért a fővárosi éttermekben lehet fogyasztani). Úgyszintén 5 százalékra megy vissza a könyvek, újságok, kulturális programokhoz árult jegyek értéknövekedési adója. Ez a mérséklés a kormányban alig pár hete részt vevő Andrea Mayer sikere, a korábban az államfő irodavezetőjeként dolgozó államtitkár, teljes erővel küzd a kulturális szakma, a művészek feltámadásáért, kiharcolta már, hogy az ágazatban dolgozók havi egyezer eurót kapjanak a vírus okozta veszteségekért. Mayert egyébként az ellenzék hevesen támadta, arra hivatkozva, hogy a kisebb könyvforgalmi adócsökkentés hasznát főként az Amazon amerikai multinacionális óriás teszi zsebre, a kulturális rendezvények jegyforgalmazója, az Eventim szintén túl jól jár. Mayer cáfol, szerinte a pénz nyolcvan százaléka ausztriai könyvkereskedőknél landol. Meghosszabbították a gazdasági kamara által folyósított, úgynevezett kemény alapot, az eredetileg két hónapra folyósított, adómentes összeget júliustól havi ezer euróra emelik az év végéig, s egyszeri 500 euróval fejelik meg azon, a járvány által érintett kisvállalkozók számára, akik az év végéig újra beindítják vállalkozásaikat. Jut havi 500 euró azoknak a minicégeknek, amelyek a kamara feltételeinek csak egy részét tudják teljesíteni. Két évre emelik az úgynevezett fix költségek támogatását, ezt az összesen 6 milliárdos összeget azok kaphatják, akik még nem tudtak visszaállni a régi termelési szintre, de állandó költségeik változatlan erővel terhelik őket. A 14 milliárd eurós befektetési keret összegét a kormány további 4 milliárddal emeli, ebből magán- és állami cégek is részesülnek, klímavédelmi beruházások kapnak , új sínhálózatok, éjszakai vasúti járatok épülhetnek. Ausztriában ma hazafias kötelesség az osztrák termékek lakossági fogyasztása, hogy a gazdaság újra teljes erővel működhessen. A kereskedelmi szövetség a buzdítás ellenére a magánkiadások 15 milliárd eurós visszaesésével számol, a Wifo gazdaságkutató az idegenforgalmi vendégéjszakák 36 százalékos csökkenését jósolja, a gyáriparosok szövetsége szerint a megrendelések visszaesése egyes ágazatokban eléri az idén a 40 százalékot. Ami a foglalkoztatottakat illeti, 40 százalékuk munkanélküli vagy rövidített munkaidőben, kurzarbeiten van. Az elemzők szerint az emberek óvatossá váltak. Hatvan százalékuk emiatt visszafogja kiadásait, a home office is szerényebb életmódra ösztönöz. Ezért fáradozik az osztrák kormány az „életkedv“ javításán, ahogy a kancellár fogalmaz, nincs olyan ösztönzési forma az EU-ban, ahol Ausztria ne lenne az első öt ország között.