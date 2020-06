Kalapáccsal próbálta megölni 78 éves feleségét egy székesfehérvári férfi

Meggyilkolta, meggyújtotta, majd elásta főnökét a 33 éves férfi.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség emberölés bűntette miatt indítványozta a letartóztatása meghosszabbítását annak a férfinak, aki Tatabányán, 2020. április 12-én este megölte, meggyújtotta, majd elásta munkaadóját – írja az ügyészség . A megalapozott gyanú szerint a 33 éves H. Imre a sértettnél alkalmi munkavállalóként dolgozott. 2020. április 12-én este Tatabányán összevesztek, majd a férfi többször megütötte a fején a munkaadóját, aki a bántalmazás következtében a helyszínen elhunyt . Ezt követően a gyanúsított a gépkocsi-utánfutóján lévő szemét közé helyezte a holttestet, és azt az áldozat tatai tanyájára szállította. Ott a szemétégetésre használt gödörbe tette a holttestet a szeméttel együtt, majd gázolajjal lelocsolta és meggyújtotta. A holttestre májusban találtak rá, a rendőrség ekkor szerzett tudomást a bűncselekményről, és 24 órán belül elfogták a büntetett előéletű férfit. Korábban védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette, különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés bűntette és aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette, valamint lopás vétsége miatt is felelősségre vonták. A Tatabányai Járásbíróság 2020. május 19-én rendelte el a gyanúsított letartóztatását egy hónapra . A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség most indítványozta a férfi letartóztatásának meghosszabbítását három hónappal, tekintettel arra, hogy továbbra is megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábra kerülése esetén megszökne, elrejtőzne, valamint a bizonyítást veszélyeztetné, a büntetőeljárásban még ki nem hallgatott tanúkat jogellenesen befolyásolná, megfélemlítené.