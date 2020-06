Egyszer nem adott a kormány, kétszer büntetett vele

A kabinet késlekedése miatt a fővárosnak 200 millió forinttal többet kell fizetnie a metrópótló buszokért. És még így sem biztos, hogy időben megérkeznek az új járművek.

A hármas metró felújításának részeként novembertől lezárják a vonal teljes középső – vagyis a Nyugati pályaudvartól a Semmelweis Klinikákig – tartó részét, az viszont továbbra is kérdéses, hogy lesz-e elegendő pótlóbusz, amivel kiválthatják a földalattit. A kormány ugyanis, minden korábbi ígérete ellenére, tovább késlekedik a járműbeszerzések támogatásával, ráadásul mivel időközben elszállt az euró, most az árfolyamveszteség is a fővárost terheli. Közel száz buszra lenne szükség, ám – ahogy arról már többször írtunk – a jelenlegi járműparkból ennyit nem tud erre a feladatra kiállítani a közlekedési cég. Ez előre tudható volt, ezért is lobbizott a főváros már a felújítás elkezdése előtt az új buszok vásárlását lehetővé tévő állami támogatásért. Az Orbán-kormány végül tavaly nyáron – aligha függetlenül a közelgő önkormányzati választásoktól – határozatba foglalta a fővárosi buszcsere támogatását. 3,26 milliárd forintot ígért 17 darab szóló és 17 darab csuklós busz vásárlásához. Ezt az összeget a kormánydöntés szerint 2020. január végéig kellett volna folyósítani, de a pénz azóta sem érkezett meg. A kormány előbb arra hivatkozva nem fizetett, hogy a főváros nem küldte meg a szükséges dokumentumokat. Amikor pedig minden iratot megkapott, a kabinet bejelentette, hogy a járványügyi védekezés miatt csak 2021-ben tudja kifizetni a támogatást. Arra azért futotta, hogy Volánbusznak elutaljanak 3,2 milliárd forintot 30 darab új busz vásárlására. A BKV csak akkor rendelheti meg a buszokat, ha már a számláján van a pénz és rendelkezik az állami buszbizottság engedélyével. Az idő pedig egyre jobban szorít: az uniós támogatások határideje miatt a metrófelújítás nem állítható le, így a buszbeszerzés nem halogatható tovább. A BKV három irányba is elindult. Elsőként használt buszok vásárlását ajánlotta a cég igazgatóságának, de az elvetette az ötletet, mondván a flotta átlagéletkora már így is 13,5 év, a járművek 13 százaléka csereérett, nem kell ezt további öreg példányokkal fokozni. Ezután felmerült a hitelfelvétel, de a Karácsony-kabinet végül úgy döntött, hogy inkább a fejlesztési kiadásai közötti átcsoportosítással teremti elő a szükséges forrást. Az elektronikus jegyrendszer előkészítésére és kivitelezésére félretett 3,6 milliárd forintból adnak át 3,47 milliárdot buszvásárlásra. A kormány késlekedése miatt azonban a fővárosnak az árfolyamváltozás okán 209,5 millióval többet kell fizetnie buszokért az eredetileg tervezettnél. Karácsonyék bíznak benne, hogy az Orbán-kabinet ezt később megtéríti és nem Budapestnek kell benyelnie a veszteséget. Ennél is nagyobb kockázat az időtényező. Az új Mercedes buszokat a BKV által tavaly augusztusban aláírt 21 milliárd forintos keretszerződés értelmében az Inter Traction Electrics Kft. szállítja. A cég korábban 150-180 napos szállítási határidőt vállalt, de azóta végigsöpört a világon a koronavírus. Így ha most végre sikerül megrendelni a járműveket, akkor is nagy kérdés, hogy mennyi érkezik meg belőle novemberig.