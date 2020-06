Egy nap alatt ismét csak egy koronavírusos fertőzöttet találtak, és ketten haltak meg

Az ismeretlen firkáló Amerikából vehette ötletét, de nem mélyült el a történelemben: nácinak és fasisztának nevezte az egykori brit kormányfőt.

Megrongálták Winston Churchill budapesti városligeti szobrát – írja az Index . A bronz mellszobor kőből készült talapzatára valaki a következő szavakat fújta festékkel és firkálta rá: „nazi, facist, BLM”. Előbbi jelzők arra utalnak, hogy a rongáló nem sok időt tölthetett a történelem tanulmányozásával. Utóbbi mozaikszó pedig feltehetően az amerikai Minneapolisban a rendőri erőszak áldozatául esett George Floyd halála, és a rasszizmus elleni tiltakozáshullámban ismertté vált Black Lives Matter civil mozgalom nevének rövidítése. Az Egyesült Államokban kezdődött tömegtüntetések vandál szoborrongálási hullámmá fajultak világszerte. A Black Lives Matter mozgalom aktivistái, illetve a velük szimpatizálók ledöntik és megrongálják azokat a köztéri szobrokat , amelyek szerintük az elnyomást jelképezik. Angliában Cecil Rhodes, az egykori dél-afrikai brit gyarmat miniszterelnökének, az Egyesült Államokban Kolumbusz Kristófnak, Belgiumban pedig II. Lipót királynak a szobrát érték támadások. Ahogy arról a Népszava is beszámolt, az ausztráliai Sydneyben két, James Cook brit kapitánynak, felfedezőnek állított szobrot is lefújtak festékkel. Az Index megjegyezte, Londonban a tüntetők Winston Churchill és Mahatma Gandhi szobrait is megrongálták, mivel az életük során mindketten tettek rasszista kijelentéseket. A portál szerint rajta van még a „listán” Nagy-Britannia egyik leghíresebb szimbóluma, a Trafalgar téri Nelson-oszlop is.