Miskolci gimnáziumigazgató lenne a fideszes képviselő, aki eddig általános iskolát vezetett

A főváros közterületein plexiből készített szavazófülkéket helyeznek el, ahol majd egy-egy műanyag kupakkal lehet véleményt nyilvánítani.

„A mai hatalom, a Fidesz-KDNP és a kormánya semmit sem tanult, és semmit sem felejtett a múlt hibáiból. Büntetik az önkormányzatokat, büntetik azokat a választókat, akik tavaly október 13-án nem a kormánypártokat támogatták. És különösen büntetik Budapestet, a nemzet fővárosát, ahol talán Közép-Európa legszebb hídja, a Lánchíd található” – mondta Molnár Zsolt szerdai online sajtótájékoztatóján.



Kiemelte: a magyar kormány és fideszes politikusok sokat beszélnek a reformkorról, Széchenyi Istvánról, a nemzetről, önfeláldozásról, hazaszeretetről. Hol vannak ennek a korszaknak Széchenyi Istvánjai? Hol vannak azok a felelős politikusok, akik nem 8 milliárd forintért – ötszörös áron, mint tavaly és az előző években – szeretnének tűzijátékot rendezni? Hol vannak azok a politikusok, akik felelősen tudnak dönteni Budapest, a budapestiek sorsáról? – fogalmazott, és hangsúlyozta: nem beszélni kell Széchenyi Istvánról, hanem cselekedni. Ezért az MSZP a fővárosi lakosokhoz fordul, hogy fejtsék ki véleményüket, szavazzanak, hogy mit tartanak fontosabbnak. Molnár Zsolt elmondta:



Aktivistáik minden nap, reggeltől estig kint lesznek. Mint mondta, a műanyag kupakkal való szavazás a környezettudatosságról is szól, valamint arról, hogy a szabad véleménynyilvánítást – bármennyire is szeretné a kormány – nem szüntetheti meg. Hozzátette: a párt honlapján is alá lehet írni az arról szóló javaslatot, hogy ezt a nyolcmilliárd forintot kapja meg a főváros, hogy a Lánchidat a következő időszakban méltóképpen fel lehessen újítani. Bízik benne, hogy a széles közvélemény, a civil szervezetek és a többi ellenzéki párt is melléjük áll a kezdeményezésben.