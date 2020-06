Tíz év fegyházra ítélték a férfit, aki fenyegette és bántalmazta a szüleit

A vádlott fellebbezett, a bíróság a jogerős döntés meghozataláig fenntartotta a férfi letartóztatását.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádemelése nyomán a bíróság elsőfokon, nem jogerősen elítélte azt a Nógrád megyei férfit, aki félelemben tartotta idős szüleit, és rablással, fenyegetés és bántalmazás útján szerezett pénz tőlük. Az ügyészség közleményében az áll: a vád szerint a férfi 2018 őszén több hónapon át rendszeresen kért, illetve követelt pénzt a szüleitől, akik kezdetben szeretetből, majd félelemből adtak pénzt neki, mivel egyre fenyegetőbb hangnemben, majd a fenyegetés beváltásával követelte azt. A szülei megpróbáltak előle elzárkózni, ezért kulcsra zárták ingatlanukat. A férfi azonban nem hagyott fel a háborgatásukkal, és 2018. december 17-én délelőtt a kerítést átugorva bejutott a házba. Az édesanyjától pénzt követelt, majd elé lépve, két kezével a sértett füleit csavargatta, és köpködte őt, ezután pedig a falhoz lökte. Az anyja erre félelmében megígérte neki, hogy kér a szomszédtól pénzt. A nő át is ment a szomszédjához, és a tőle kapott tizenegyezer forintot átadta a férfinak, aki távozott az ingatlanból. A férfi 2018. december 27-én ismét megjelent a szüleinél, aki adtak neki enni, azonban ő cigarettára is kért pénzt, melyet azonban a szülők nem akartak teljesíteni. Ezért a férfi szidalmazni kezdte apját és arcon ütötte őt, majd távozott. 2019. január 5-én, kora délután ismét azért ment a szülei házához, hogy pénzt szerezzen tőlük. Előbb az utcáról kiabálva rángatta a bejárati kaput, majd a kapu drótját leszedve bejutott az ingatlanba, és pénzt követelt a szüleitől azzal fenyegetőzve, hogy estére megveri, megöli őket. Apja felszólította a távozásra, míg a vádlott ott tartózkodó testvére rendőri segítséget kért. 2019. február 2-án a férfi újra a szülei ingatlanához ment, ahová a zárt kertkapun átmászva jutott be. Bement a házba, és apjától pénzt követelt. A sértett nem adott neki pénzt, ezért a vádlott előbb hátulról, majd szemből ököllel többször fejen ütötte őt. Az ütésektől apja a földre esett, védekezésre képtelen állapotba került, de a férfi még legalább háromszor fejen rúgta, továbbra is pénzt követelve. Egy kést is magához vett, azzal is fenyegetve a földön fekvő apját, hogy ha nem ad pénzt, akkor megöli. Anyjának a házba érkezése miatt végül felhagyott apja bántalmazásával és anyját leköpve, valamint el is lökve őt, kirohant a házból. A férfi 67 éves apja a bántalmazás eredményeként a kezén és a fején többszörös zúzott sérüléseket szenvedett, amelyek nyolc napon belüli gyógytartamúak voltak ugyan, de fennállt a reális lehetősége súlyosabb sérülés keletkezésének is, annak elmaradása csupán a véletlennek volt köszönhető. A vádlott anyja is megsérült, a fejbőr kisebb zúzódását szenvedte el. A letartóztatásban lévő, büntetett előéletű vádlottal szemben a Balassagyarmati Járási Ügyészség 2019 decemberében emelt vádat a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére felfegyverkezve és folytatólagosan elkövetett rablás kísérlete, rablás bűntette és védekezésre, akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt. Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság kedden hozott elsőfokú ítéletet: a férfit az ügyészi indítvánnyal egyezően tíz év fegyházbüntetésre ítélte és tíz évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, elrendelte a bűncselekmény eszközéül használt kés elkobzását, tizenegyezer forint vagyonelkobzást, valamint kötelezte a vádlottat a több, mint négyszázezer forint bűnügyi költség megfizetésére. Az ítélet nem jogerős, azt az ügyész tudomásul vette, a vádlott azonban fellebbezett. A bíróság a jogerős döntés meghozataláig ügyészi indítványra fenntartotta a férfi letartóztatását.