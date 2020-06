Rács mögé került egy Vizoviczki-ügyben vádolt volt alezredes

A korábbi rendőrtiszt a vád szerint fizetett volna kollégájának, hogy ő vigye el a balhét. Ráadásul bejelentés nélkül költözködött.

A Központi Nyomozó Főügyészség bűnszervezetben elkövetett korrupciós bűncselekmények miatt 2014. augusztus 21-én nyújtott be vádiratot V. László és 21 társa ellen a Fővárosi Törvényszéken. Közülük most egy vádlottat, egy korábbi rendőr alezredest ügyészségi indítványra le is tartóztattak. Az ügyészségi közlemény szerint az egykori rendőri vezető pénzt ajánlott fel vádlott társának, aki korábban a kollégája volt, hogy vállalja magára a terhükre rótt bűncselekmények elkövetését azért, hogy ezáltal ő mentesüljön a büntetőjogi felelősségre vonás alól. Emellett a volt alezredes vádlott a bejelentett lakcíméről több mint kilenc hónapja elköltözött, amit a büntetőeljárási törvény kötelező rendelkezése ellenére nem jelentett be a bíróságnak, és ez idő alatt az ingatlanjait folyamatosan értékesítette.

A volt rendőr alezredes esetében a halmazati és a bűnszervezetre vonatkozó szabályok miatt kiszabható szabadságvesztés középmértéke tizenöt év.

A Fővárosi Törvényszék a 2020. június 16-án tartott tárgyaláson egyetértett az írásban benyújtott ügyészi indítvánnyal, mely szerint mindezek alapján a vádlott esetében megalapozottan lehet tartani a szökés, elrejtőzés és újabb bűncselekmények elkövetésének veszélyétől - és fennáll a kockázata, hogy szabadlábon megnehezítené, meghiúsítaná az eljárást. Ezért a bíróság a férfi letartóztatásáról döntött, az ügydöntő határozat kihirdetéséig. Bár az ügyészségi közlemény nem nevesíti, a fent említett V. László valójában Vizoviczki László, a budapesti éjszakai élet korábbi császára, aki tavaly novemberben több vádpontban is beismerte bűnösségét.

NAV-os, rendőr és tűzoltó is elfogadta "Vizó" pénzét

A vádirat lényege szerint Vizoviczki 2005 óta korrumpálhatott - mások mellett - vezető beosztású rendőrtiszteket. A bűnszervezetben, vezető beosztású hivatalos személy által kötelességszegéssel és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés és más bűncselekmények miatt indult eljárásban huszonkét vádlott, köztük hét volt rendőrtiszt, illetve főtiszt, volt tűzoltó százados, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőr főhadnagya, egy önkormányzati köztisztviselő és egy közegészségügyi felügyelő van. Vizoviczki korábban jogerősen hét év fegyházat és 330 millió forint vagyonelkobzást kapott felbujtóként, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt, és 2018-ban bevonult a börtönbe letölteni a büntetését.