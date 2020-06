Füstbe ment tenisztervek: hárommillió eurós kötelezettségvállalás

Szeptember 24-én Budapesten, a Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztesének összecsapását, azaz a labdarúgó Európai Szuperkupáért kiírt mérkőzést.

Az európai szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának szerdai döntése sporttörténelmi jelentőségű, mivel Magyarországon korábban még sosem rendeztek egymeccses döntőt egyetlen férfi nemzetközi kupában sem. "A Szuperkupa-döntő rendezésével hazánk ismét egy kiemelkedő sporteseménynek adhat otthont. Remélhetőleg a magyar futballszurkolók személyesen, a helyszínen láthatják a kontinens legjobbjait" - mondta Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke. "Az UEFA a döntéssel a magyar labdarúgás fejlődését, az infrastruktúra megújulását, valamint azt ismerte el, hogy a futballélet koronavírus utáni újraindulásában Magyarország az élen járt". Szintén döntés született a többi európai kupasorozatról, azaz a Bajnokok Ligájáról és az Európa-ligáról, előbbit Portugáliában, utóbbit Németországban fejezik be egy nyolccsapatos tornával. A negyed- és elődöntők mindkét sorozatban a szokásoktól eltérően egy mérkőzésen dőlnek el. A BL-tornára Lisszabonban augusztus 12. és 23. között kerül sor, míg az El-tornát Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburg és a döntő helyszínéül is szolgáló Köln rendezi augusztus 10. és 21. között. A BL-ben a Paris Saint-Germain, az Atlético Madrid, az Atalanta, valamint a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig már nyolc közé jutott, a másik négy nyolcaddöntős párharc visszavágójáról még nem döntött az UEFA, hogy augusztus 7-én és 8-án azokat is Portugáliában, vagy a kijelölt hazai csapat otthonában rendezzék. Az El nyolcaddöntőjében két párharcban - Internazionale-Getafe és Sevilla-AS Roma - még az első mérkőzést sem játszották le, ezekben egy meccs dönt majd egy később kijelölendő helyszínen, míg a hat másik párharc visszavágóinak helyszíne vagy a hazai csapat stadionja, vagy valamelyik németországi helyszín lesz. Az idei BL-döntő helyszínéül eredetileg kijelölt Isztambul a 2021-es finálénak adhat otthont, Gdansk szintén jövőre rendezhet El-döntőt. Ennek az egyéves csúsztatásnak a következménye, hogy Budapest nem a márciusban kijelölt 2022-es finálénak, hanem a 2023-asnak ad otthont az Európa-ligában. A következő idény BL- és El-selejtezője is jelentősen módosul, ugyanis előbbiben csak augusztus 8-án, utóbbiban augusztus 20-án indul a küzdelem az előselejtezővel. A Ferencváros a BL-selejtező augusztus 18-19-én esedékes első fordulójában kapcsolódik be, az El ugyanezen szakaszában a kupagyőztes Budapest Honvéd, a már biztos dobogós MOL Fehérvár FC és a bajnoki második vagy harmadik helyezett augusztus 27-én kezdi meg szereplését. Nagy változás, hogy a BL-selejtező utolsó körét leszámítva minden párharc egymeccses lesz, a házigazda kiléte sorsolás útján dől el. A BL-csoportkör így is csak október 20-21-én rajtol, majd október 27-28-án, november 3-4-én, november 24-25-én, december 1-2-án és december 8-9-én lesznek a fordulók, az El-ben pedig október 22-én és 29-én, november 5-én és 26-án, december 3-án és 10-én. A jövő évre halasztott labdarúgó Európa-bajnokság mind a 12 helyszíne, köztük Budapest vállalta a 2021-es rendezést is, így a magyar fővárosban az eredeti terveknek megfelelően három csoportmérkőzésre és egy nyolcaddöntőre kerül sor. Az UEFA kijelölte a márciusban elmaradt Eb-pótselejtezők új időpontját, eszerint a magyarok október 8-án lépnek pályára Bulgáriában, a párharc győztese pedig november 12-én fogadja az izlandi-román mérkőzés továbbjutóját immár az Eb-részvételért. A Nemzetek Ligája lebonyolítása nem változik jelentősen, inkább csak sűrűsödik. Szeptemberben, októberben és novemberben is dupla forduló lesz. Utóbbi két hónap esetében a magyarok számára három-három találkozó kerül megrendezésre a rendelkezésre álló nyolc nap alatt oly módon, hogy mindkét esetben az Eb-pótselejtezővel indul a "futballhét". A magyar válogatott a másodosztálynak megfelelő B divízióban az orosz, a török és a szerb csapattal szerepel azonos négyesben. A 2021-es, magyar-szlovén közös rendezésű U21-es Eb-nek az elhalasztott kontinensviadal miatt szintén új időpontot kellett találni: a tornát rendhagyó módon két részletben rendezik, ugyanis a csoportkörre március 24. és 31. között, a kieséses szakaszra pedig május 31. és június 6. között kerül sor.