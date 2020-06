A fiatalok háromnegyede új munkahelyet akar - és erre a zömük a járvány alatt jött rá

Egy felmérés szerint a 18 és 29 év közöttiek 15 százaléka vesztette el állását az elmúlt hónapokban.

munkaerőpiacon

A fiatal munkavállalók 73 százaléka állást váltana, és a többség ezt az utóbbi egy-két hónapban döntötte el – írta csütörtökön a hvg.hu a Frissdiplomás Kft. májusi felmérése alapján. A HVG Állásbörze társszervezőjének a koronavírus magyarországi megjelenése előtt állásban levő fiatalok 15 százaléka számolt be arról, hogy elveszítette a munkáját. A legtöbben, 43 százaléknyian home office-ból, azaz otthonról dolgoztak, 23 százalékuk pedig továbbra is bejárt a munkahelyére. A megkérdezettek 6 százalékát munkaadója jogellenesen „kötelező fizetés nélküli szabadságra” küldte, 2 százaléknak pedig fizetett szabadságra kellett mennie. A válaszok alapján a munkavállalók zöme elégedetlen, és nem fél a bizonytalan gazdasági helyzettől: 73 százalék ugyanis munkahelyet szeretne váltani. Ráadásul azok, akik így válaszoltak, döntő többségben a járvány alatt jutottak erre. A legtöbben marketing, média és adminisztráció területeken néznek állásajánlatokat, majd a mérnöki, értékesítési és kereskedelmi pozíciók következnek. Sokan, 35 százaléknyian, fizikai munkát is vállalnának, és két részmunkaidős állás elfogadására 55 százalékuk hajlana. A kutatás szerint az igényelt bérben nettó 150 ezer forint az alsó határ, de a legtöbben minimálisan a havi nettó 150-200 ezer forint közötti sávba eső fizetésért dolgoznának. A fiatalok legnagyobb félelme az, hogy anagy lesz a verseny, sok a jelentkező, kevés az álláshely. Aggasztja őket még a tartós munkanélküliség és a bérek esetleges csökkenése is. A Frissdiplomás Kft. májusi online felmérésében 719-en vettek részt. A kitöltők 51 százaléka budapesti, 42 százaléka 18-24 év, 45 százaléka pedig 25-29 év közötti, 55-45 százalék a nemek aránya a nők javára, 68 százalék diplomás vagy a felsőoktatásban tanul.