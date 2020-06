A turul marad, a világháború változik Pokorni kerületében

– Az, hogy az érintett mentősöket rabosították, és foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával hallgatták ki, újabb sebeket tépett fel a családtagokban, hisz ez megerősíti bennük azt: késlekedésük közrejátszhatott a férfi halálában, ha sietnek, és odamennek a házhoz, talán megmenthették volna – mondta lapunknak Kiss István, Csenyéte polgármestere. A településvezetőt azt követően kerestük meg, hogy az RTL Híradó megtudta: foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség azt a két mentőst, aki az idén januárban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Csenyétén történt különös haláleset idején a helyszínen volt.

Mint arról korábban többször írtunk, az ország egyik legszegényebb, szinte kizárólag romák lakta falujában január 25-én elhunyt egy negyvenkét éves férfi, akinek rokonai nem sokkal este hét óra után azzal riasztották a mentőket, hogy az illető a kádban rosszul lett, nem lélegzik és a szívverése sem érzékelhető. A mentők elindultak, a településre azonban nem hajtottak be, hanem megálltak a község határában, hogy megvárják a biztosításukra kirendelt rendőröket. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) arra hivatkozott, hogy a mentőket már telefonon keresztül "szidalmazás, fenyegetés érte", és ezt hangfelvétel is dokumentálja, ám ezt a felvételt, vagy annak leiratát a sajtó munkatársainak többszöri kérésére sem mutatták be. A helyiek szerint fél nyolc körül érkezett a mentőautó a falu széléhez, ám onnan nem is mentek be a község túloldalán lévő házhoz, ehelyett a polgármester a saját autóján vitte oda a mentősökhöz az akkor már életjeleket nem mutató beteget. Az Encsi Rendőrkapitányság első körben az általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálta a rendkívüli haláleset körülményeit, bűncselekmény elkövetésére vonatkozó adat információ nem merült fel. Később Kiss István, a falu polgármestere feljelentést tett az ügyben. Tanúként őt már meghallgatták, s úgy tudja, több családtag is vallomást tett az ügyben.

Megkerestük az OMSZ-t, hogy a gyanúsítás fényében változott-e az álláspontjuk, miszerint kollégáik helyesen cselekedtek, s mindenben az előírások szerint jártak el, valamint hogy indult-e belső vizsgálat náluk a csenyétei ügyben. Erre nem válaszoltak, de azt megismételték: a riasztás után két mentőegységet is elindítottak, telefonon keresztül segítették a helyszínen tartózkodókat az újraélesztés megkezdésében, a kiküldött munkatársaiknak pedig a fenyegetések miatt rendőri védelmet kértek. "A veszélyeztetettség az ellátásban résztvevő mentők számára kritikusan nehéz helyzetet teremtett, szolgálatukat folytatni nem tudták, ezért számukra pszichológus segítségét biztosítjuk. A hátrányos megkülönböztetés vádját visszautasítjuk, a lehető legjobb ellátást minden rászoruló számára egyformán biztosítsuk." – írták.