Budapest vezetése plakátokon ír arról, hogy a kormány mennyit akar elvenni a fővárostól

„A pénzt elvonják, a feladatot viszont nálunk hagyják” – hangsúlyozzák.

Szombaton délelőtt a Városházához közeli Városháza parkban megjelentek a budapesti városvezetés plakátjai arról, hogy mennyit akar elvonni tőlük a Fidesz-kormány – írja a hvg.hu. A portál kiemeli: a főváros tiltakozik a Budapest-adó ellen, de el is magyarázzák ezeken a plakátokon, hogy mi ez az egész. A Karácsony Gergely vezette főváros azt állítja, hogy a kormány jövőre több mint 30 milliárd forintot akar elvenni a budapestiektől. Megjegyzik, hogy ebből az összegből minden évben fel lehetne újítani a Lánchidat. A kormány 2018 óta von el szolidaritási hozzájárulást a várostól, akkor 5 milliárd forintot, de ez az összeg 2021-re 35 milliárdra fog nőni. A plakátok egyikén pedig azt is megjegyzik, hogy a kormány 0 forintot hagy meg az útfelújításokra szánt gépjárműadó-bevételekből a kerületeknél. „A pénzt elvonják, a feladatot viszont nálunk hagyják” – írják. De óriásplakátra vitték azt is, hogy: