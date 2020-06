Gyúlékony anyaggal locsolta le volt feleségét , fiát pedig meglőtte egy selmecbányai férfi

Az amerikai elnök az egészet azzal magyarázta, hogy az erőszakos baloldali tüntetők és a Covid-19 veszélyét túlhangsúlyozó média ijesztette el az embereket.

Nem sikerült fényesen az amerikai elnök választási kampányának újraindítása. A koronavírus-járvány kezdete óta első nagygyűlésére állítólag egymillióan kértek belépőt, ám az oklahomai Tulsában végül a 19 ezres sportcsarnok sem telt meg. Trump állítólag fortyogott, amiért a vártnál kevesebben voltak rá kíváncsiak és az egészet azzal magyarázta, hogy az erőszakos baloldali tüntetők és a Covid-19 veszélyét túlhangsúlyozó média ijesztette el az embereket. Ez utóbbiban részben igaza lehet, pláne, hogy szombatra kiderült: a szervezőgárda hat, és a biztonságra felügyelő Secret Service két tagja is fertőzött. Az elnök azért is dühös volt, hogy ez az információ kikerült a sajtóhoz. Beszédében azt mondta, hogy azért ilyen sok a fertőzés, mert az USA a világon minden más országnál több tesztet végez. Kétélű kardnak nevezte a szűrővizsgálatokat, mert minél több a teszt, annál több a fertőzés, ezért, mint mondta, arra intette stábját, hogy fogják vissza az ellenőrzést. Orvosok szerint ez nonszensz, hiszen a fertőzés nem a szűrővizsgálattól terjed, az csak a tisztánlátásban, a gyógyításban és a megelőzésben segít. Trump nem hozta szóba a Minneapolisban rendőrök által megölt George Floydot, ellenben védelmébe vette a rendőröket és a „gyönyörű emlékműveinket”, amelyeket a baloldal le akar rombolni. Az utalás a rabszolgatartó Dél tábornokainak és politikusainak szobraira vonatkozott, amelyeket Amerika-szerte most jórészt kétpárti egyetértésben távolítanak el.

Az elnöknek amúgy sem volt jó hétvégéje. Az illetékes washingtoni bíró elutasította John Bolton leleplező könyvének betiltását, mert azt a Fehér Ház már a sajtópéldányok kiküldése után kérte, így nem lehetett megakadályozni az esetleges államtitkok kikerülését. A volt nemzetbiztonsági tanácsadó azonban felelősségre vonható és kétmillió dolláros honoráriuma is veszélyben van. William Barr igazságügyi miniszter pénteken este megpróbálta eltávolítani New York állam déli körzetének főügyészét. A posztra Trump által jelölt, republikánus Geoffrey Berman azonban kiharcolta, hogy átmenetileg eddigi helyettese léphessen a helyére. Ezzel tovább folyik több, Trumpnak kínos nyomozás, egyebek mellett az, amelyik ügyvédje, Rudi Giuliani ukrajnai machinációi miatt indult. Az elnök a kamerák előtt letagadta, hogy köze lenne a botrányos lépéshez.