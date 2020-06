Meghalt Bálint gazda

Vasárnap este átállították a függetlenségüket mérő barométert.

Most bizony azt érezzük: az Index szerkesztősége veszélyben van. Kívülről ugyanis olyan befolyás ért minket, amelynek vége a szerkesztőség megszűnése lehet - jelentette be az Index.hu szolgálati közleményében. Dull Szabolcs főszerkesztő azt írta, hogy még nincs még két éve, hogy létrehoztak egy barométert , amelyen bárki ellenőrizheti, szabadon dolgozik-e az portál. A szerkesztőség ezzel azt akarta jelezni, hogy ragaszkodnak a tartalmi függetlenséghez és a szerkesztőség érinthetetlenségéhez, illetve ezen keresztül akarták jelezni az olvasóknak, ha a szerkesztőség tagjai úgy érzik, hogy baj van. A barométer pedig vasárnap este már azt mutatja, hogy „veszélyben” vannak.

Többek között ezt azzal indokolták, hogy továbbra is független, szabad, autonóm és egyetlen szervezetben szeretnének dolgozni, függetlenül bármilyen politikai vagy gazdasági hatalom kiszámíthatatlan és változó ízlésétől. Olyan lapot szeretnének készíteni, amelyben nem politikusok, kormányzati kijáróemberek vagy gazdasági szereplők mondják meg, milyen cikket kell kirakni vagy levenni. Illetve olyat, ahol a címeket és képeket a szerzők és a szerkesztők határozzák meg, és amely nem fél beszámolni botrányokról, visszaélésekről, és nem ódzkodik leírni politikusok, közszolgák vagy cégek nevét. Közölték, hogy a következő napokban eldől az Index sorsa. Vasárnap délután a 24.hu számolt be arról, hogy az Index vezetésével olyan átalakítási tervet közöltek a héten, amelynek nyomán a szerkesztőség egy részét külsős cégekbe szerveznék ki. Így az újságírókat tömörítő kisebb cégek kvázi beszállítói lennének a lapnak, amelynek vezetése a „megrendelői” feladatokat látná el. A 24.hu emlékeztetett arra, hogy mindez mindössze két és fél hónappal történik azután, hogy Vaszily Miklós, a TV2 elnöke tulajdonosa lett az Index hirdetéseit is értékesítő Indamedia Csoportnak. Megvásárolta ugyanis a cég 50 százalékát Oltyán József KDNP-s üzletembertől, akinek 2018-as feltűnése a cégnél már aggodalmat keltett a szerkesztőségben, mivel erősek a kormánypárti kapcsolatai.