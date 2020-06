Több mint 5,6 milliót sikkasztott a betegfelvonó beépítésére vállalkozó férfi

A vádlott nem kezdett hozzá a munkához, és nem válaszolt a kórház megkeresésére, telefonon is elérhetetlenné vált.

Az Esztergomi Járási Ügyészség a jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette miatt indult ügyben vádiratot nyújtott be azzal a férfival szemben, aki az esztergomi kórház által betegfelvonó beszerzésére átutalt több, mint öt és félmillió forintot saját megélhetésére fordított. Az ügyészség közleményében az áll: a vádirat szerint a férfi egy budapesti gazdasági társaság képviseletében arra vállalkozott, hogy az esztergomi kórház részére betegszállító felvonót szerez be, és épít be. A kórház a vállalkozói díj felét, 5.683.250,forintot 2018. augusztus 29-én átutalt a gazdasági társaság bankszámlájára, azonban a férfi által képviselt Kft. nem kezdett hozzá a felvonó építéséhez, és nem válaszolt a kórház megkeresésére, telefonon is elérhetetlenné vált. A férfi az előlegként átutalt pénzösszeget a bankszámláról több részletben felvette, ám nem a felvonó beszerzésére, hanem a megélhetésére fordította. A bűncselekménnyel okozott kár nem térült meg, a férfi elismerte, hogy felélte a sértett által átutalt összeget. A vádiratban az ügyészség arra tett indítványt, hogy az Esztergomi Járásbíróság a vádlottat tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje, valamint kötelezze arra, hogy a sértettnek okozott kárt térítse meg.