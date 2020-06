WHO-főigazgató: bárhol bármikor kitörhetnek járványok

A 25 éves Kairi Saadallah elmeállapota félrevezethette a titkosszolgálatokat, melyek nem tulajdonítottak neki kellő jelentőséget.

A Scotland Yardnak több mint 12 órát vett igénybe, hogy bizonytalankodás után terrorista merényletként kezelje a Londontól nyugatra elhelyezkedő Reading-ben szombat este röviddel 7 óra előtt bekövetkezett késeléses ámokfutást . Vasárnap estére meg is nevezték a városközpont Forbury Parkjában történt merénylet gyanúsítottját. A 25 éves, líbiai származású Khairi Saadallah végeredményben ugyanúgy szerepelt az MI5 nemzetbiztonsági szolgálat aktáiban, mint a legutóbbi két londoni terrorista támadás, a két fiatal szakember életét követelő 2019. novemberi London Bridge-i és a három személynek súlyos sérülést okozott 2020. februári Streatham High Street-i incidens. Amit most Saadallahról tudni lehet, az az, hogy Moammer Kadhafi elnök rendszerének 2011-es megdöntése után érkezett a szigetországba, ahol a családjával szembeni erőszakra hivatkozva kapott menekült státuszt. A nemzetbiztonsági erők figyelmét 2019-ben terelte magára. Titkosszolgálati információk szerint egy közel-keleti, valószínűleg szíriai iszlám fundamentalista csoporthoz készült csatlakozni. A belső elhárítás lezártnak tekintette a szálat, amikor az út nem valósult meg, sőt szakértők szerint a fiatalember nem mutatott ideológiai fanatizmust, ehelyett érezhető mentális problémái voltak. A The Times Saadallah szomszédjaira hivatkozva közli, hogy rendszeresen szívott marihuánát és nem vetette meg a whiskyt sem. Sir Mark Rowley nemzetbiztonsági szakértő hétfői BBC-nyilatkozata szerint az MI5 3000 személy ellen folytat aktív vizsgálatot, de egy-egy ponton összesen negyvenezer gyanúsítottal foglalkozott. A titkosszolgálat gyakorta nehezen tudja eldönteni, a szélsőséges ideológiák iránt fogékony sérülékeny személyiségek közül kiből alakul ki terrorista merénylő. A brit közvéleményt velejéig megrázott readingi késeléses tragédia három halálos áldozata közül eddig kettőt nevezett meg a rendőrség. A 36 éves James Furlong a wokinghami Holt School „inspiráló” történelem és politológia tanára, ágazatvezetője volt, míg a 39 éves amerikai, Joe Ritchie-Bennett tizenöt évvel ezelőtt Philadelphiából költözött az Egyesült Királyságba. Az áldozatok az önelszigetelés enyhítését kihasználva élvezték a hosszú napos estét a parkban. Reading hétfő délelőtt 10 órakor egyperces néma csenddel adózott a rossz időben rossz helyen tartózkodott elhunytak emléke előtt. A merénylet színhelyét felkeresett Priti Patel belügyminiszter ünnepélyesen megígérte, hogy a kormány „tanulni fog a hétvége leckéjéből és megakadályozza hasonló tragédia megismétlődését”. A readingi véres borzalom árnyékában a szigetország lélekben a július 4-re remélt „függetlenség napjára” készül. Boris Johnson a keddi kormányülés után hozza nyilvánosságra a karantén további enyhítését jelentő lépéseket, köztük a kétméteres szociális távolságtartásnak a szálloda- és vendéglátóipar részletes, nem beszélve az iskolák szeptemberi teljes megnyitásához elengedhetetlen megfelezését. A kormányfő friss tévészereplései láttán indokolt, hogy várhatóan indulnak a fodrászszalonok is. Ahogy Matt Hancock egészségügyi miniszter fogalmazott a Sky News-on, „az ország nagy részének szüksége van egy hajvágásra”. Ha a könnyítések nyomán új erőre kap a Covid-19 vírus, a kormány nem fog habozni az engedmények azonnali visszavonásával, akár a gazdaság kárára is.